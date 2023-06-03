AK Parti'ye çok yakın isim tek tek paylaştı! İşte kabine listesi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yeni kabineyle ilgili son kulis bilgilerini paylaştı.

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"*Ekonominin başına tek yetkili olarak Mehmet Şimşek geliyor. Mehmet Şimşek cumhurbaşkanı yardımcılığı yerine icranın başında olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı tercih etmiş.

*Mehmet Şimşek ekonominin başında tam yetkili olarak görev yapacak. İlk aşamada ekonomi bürokrasisini de düzenleyecek. Merkez Bankası başkanlığına Amerika’da parlak bir kariyere sahip olan Hafize Gaye Erkan getiriliyor.

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*Bu dönem de tek cumhurbaşkanı yardımcılığı sisteminin devam edeceği anlaşılıyor. Fuat Oktay’ın cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine devam edeceği söyleniyor. Görünen o ki milletvekilliğinden tek istifa eden Fuat Oktay olacak.

*MİT başkanı Hakan Fidan dışişleri bakanı oluyor. Eğer bakan olmazsa MİT başkanlığı için İbrahim Kalın’ın ismi geçiyor.

*Milli savunma bakanlığınaysa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler geliyor.

*Milletvekili adayı olmayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevlerinde devam ediyor.

*Osman Aşkın Bak, gençlik ve spor bakanı oluyor. Osman Aşkın Bak daha önce de gençlik ve spor bakanlığı yaptı.

*Tarım bakanlığına İbrahim Yumaklı geliyor. Yumaklı, Gübretaş Genel Müdürlüğü ve bakan yardımcılığı yaptı.

*Ulaştırma bakanlığı görevini Hayri Baraçlı üstlenecek. Baraçlı, Adil Karaismailoğlu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gelen birisi. İBB Genel Sekreterliği yapmış.

*Sanayi ve teknoloji bakanlığına Mehmet Fatih Kaçır geliyor. Kaçır, bir süredir bakan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

*Aile Bakanlığı için de Kübra Güran Yiğitbaşı’nın ismi geçiyor."