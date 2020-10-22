AK Parti'ye aslan kesilen Gökhan Özoğuz, CHP'ye gelince ürkek kediye döndü

Yeniakit.com.tr

Yaptığı siyasi açıklamalarla sanatçı gibi değil de siyasetçi gibi davranan Gökhan Özoğuz, AK Parti’ye yönelik aşağılık ifadeler kullanırken iş CHP’ye gelince kedi yavrusuna döndü.

AK Parti'ye aslan, CHP'ye ürkek kedi

Sosyal medya hesabını propaganda malzemesi olarak kullanan sanatçı bozuntusu Gökhan Özoğuz, CHP’nin beğenmediği hizmetini ürkek bir kedi gibi ifade etti.

AK Parti’ye gelince aslana dönen, aşağılık ifadelerle insanlıktan çıkan Gökhan Özoğuz, CHP’li belediyenin adalardaki elektrikli fayton uygulamasını eleştirirken Ekrem İmamoğlu'nu üzmek istemedi.

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın Hatay'da çıkardığı yangını devlete bağlayan ve rant için yapıldığı şeklinde aşağılık ifadeler kullanan Özoğuz, CHP'li İstanbul Belediyesi'nin Adalar'daki elektirikli fayton uygulaması için eleştiride bulundu. Ancak AK Parti'ye karşı kinini açık bir şekilde ifade eden Özoğuz, CHP'nin fayton uygulamasını ürkek bir kedi gibi eleştirdi.

Adalar'daki elektrikli faytonu eleştirdi

Twitter hesabından Adalar'daki elektrikli fayton fotoğrafını paylaşan Özoğuz, 'Faytonlar; Adalar kültürünün çok önemli bir parçasıydı, ben kaldırılmalarından dolayı çok üzgünüm.' paylaşımında bulundu.

Gökhan Özoğuz'un paylaşımı:

Vatandaşlardan tepki gecikmedi

Öte yandan Gökhan Özoğuz'un bu eleştirisi sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiye neden oldu. Bazı hayvansever vatadaşların tepkisine Özoğuz'un sert ifadelerle karşılık vermesi de dikkat çekti. Bu yorumlar üzerine Özoğuz'a, 'O zaman faytonu sen çek', 'hayvanlara eziyet ve işkence kültür değildir' şeklinde tepkiler geldi.