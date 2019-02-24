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AK Parti’nin yeni TBMM Başkanvekili belli oldu

AK Parti’nin yeni TBMM Başkanvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç oldu.

24 Şubat 2019 Pazar 12:07
AK Parti’nin yeni TBMM Başkanvekili belli oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Mustafa Şentop’un TBMM Başkan adayı olması dolayısıyla AK Parti’nin TBMM Başkanvekili oldu.

Bilgiç’ten boşalan komisyon başkanlığına ise AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan seçildi. Seçimler bu sabah gerçekleştirilen AK Parti kapalı grup toplantısında yapıldı.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:07
  1. Mersin
  2. AK Parti’nin TBMM Başkanvekili
  3. Süreyya Sadi Bilgiç

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