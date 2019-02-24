AK Parti’nin yeni TBMM Başkanvekili belli oldu AK Parti’nin yeni TBMM Başkanvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç oldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Mustafa Şentop’un TBMM Başkan adayı olması dolayısıyla AK Parti’nin TBMM Başkanvekili oldu.



Bilgiç’ten boşalan komisyon başkanlığına ise AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan seçildi. Seçimler bu sabah gerçekleştirilen AK Parti kapalı grup toplantısında yapıldı. Ayrıntılar gelecek...

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