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Siyaset AK Parti'nin vekil sayısı düştü! İşte partilerin vekil dağılımı
Siyaset

AK Parti'nin vekil sayısı düştü! İşte partilerin vekil dağılımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Ticaret Bakanlığı’na AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un getirilmesi, Meclis'teki sandalye dağılımını da değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 16:10:00 -
AK Parti'nin vekil sayısı düştü! İşte partilerin vekil dağılımı

 yeniakit.com.tr 

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un, bakan olarak atanmasının ardından vekilliği sona ermesi, Meclis'teki sandalye dağılımını da değiştirdi.

Mehmet muş’un vekilliği sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Ticaret Bakanlığı’nın Ruhsar Pekcan’dan boşalan bakanlık koltuğuna AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş atandı. Bu değişiklikler sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) sandalye dağılımı da değişti. Mehmet Muş'un İstanbul Milletvekilliği, bakan olarak atanması nedeniyle sona erdi. Böylelikle Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) 289 olan TBMM’deki sandalye sayısı 288’e indi.

Hangi partinin kaç vekili var?

AK Parti: 288.

CHP’nin vekil sayısı 136.

HDP: 54 oldu.

İYİ Parti’nin sandalye sayısı: 36.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) vekil sayısı ise: 48.

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