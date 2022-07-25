AK Parti'nin son oy oranı belli oldu

Esra Elönü’nün 24 TV ekranlarında sunduğu “Arafta Sorular” programına konuk olan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan AK Parti oy oranıyla ilgili oranlar verdi. Programda Esra Elönü’nün sorularına cevap veren Hakan Han Özcan en güzel anketin sahada yapıldığını ifade ederken “Seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız” diye konuştu.

Esra Elönü’nün, “Anketler ne durumda?” sorusuna Ankara’nın da tercihinin Cumhur İttifakı olacağını dile getiren Özcan şöyle konuştu:

2018’de Cumhurbaşkanımızı seçtik, mazbatamızı aldık, güllerle Külliye’ye gönderdik. Cumhur İttifakımızla birlikte en kötü ihtimal, yüzde 53-54 bandında Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlarız. AK Parti olarak da yüzde 40’ın altına düşmedik. En güzel anket sahadır. Eleştiri tabii ki de var. Vatandaşımız bize her şeyi söyleyebilir. Her zaman bize destek oldular. Onlar bize ne derse hepsinde haklıdır. Son 1 yılda hep sahadayız. Vatandaşımız bize ‘Dünyada bir sıkıntı var. Tedarikten kaynaklanan sorunlar olabiliyor. Fırsatçılar var ama bu işi çözecek de sizsiniz. Biz size güveniyoruz’ diyorlar. Yaptığımız hata ve yanlışları çok rahat bir şekilde yüzümüze de söyleyebiliyorlar.