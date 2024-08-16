AK Parti’nin rekorlarla dolu 23 yılı! İşte Erdoğan’ın liderlik serüveni

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, AK Parti'nin 23 yıllık iktidar serüvenini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kesintisiz liderliğini değerlendirdi. Donat, AK Parti'nin dünya demokrasilerinde benzeri olmayan bir başarıya imza attığını vurguladı. Erdoğan'ın 21 yılı aşan liderlik sürecinin bir rekor olduğunu belirten Donat, bu siyasi başarının Guinness Rekorlar Kitabı'na girebileceğini ifade etti. Yavuz Donat, şunları kaydetti:

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğu tarih... 14 Ağustos 2001.

Sandıktan, 363 milletvekili ile tek başına iktidar olarak çıktığı tarih... 3 Kasım 2002.

Acaba... Dünya demokrasilerinde... Kurulduktan 14 ay 20 gün sonra iktidara gelen... Ve...

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2002-2024... Aralıksız 22 yıldır tek başına iktidarda kalan bir başka siyasi parti var mı?

AK Parti... Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvursa yeridir.

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Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mart 2003'te, Başbakan oldu.

O tarihten bugüne... 21 yıl, 5 ay, 4 gündür... Aralıksız... Önce Başbakan, sonra Cumhurbaşkanı olarak görevde.

Bu da bir rekor.

Bakalım, Sayın Cumhurbaşkanı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için... Şahsen... Bir başvuru yapacak mı?

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Eğer bu millet... Atatürk'ün silah arkadaşı, Batı Cephesi Komutanı, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü hür ve serbest seçimle iktidardan indiriyorsa...

Ve... Celal Bayar'ın... Adnan Menderes'in Demokrat Parti'sini tek başına iktidara getiriyorsa...

Eğer bu millet... 12 Mart 1971'de muhtıra ile... 12 Eylül 1980'de askeri darbe ile devrilen Süleyman Demirel'i... Yıllar sonra Başbakan... Cumhurbaşkanı yapıyorsa...

Eğer bu millet... 1980 darbesinin lideri Kenan Evren'in açık desteğine rağmen... Asker güdümlü Milliyetçi Demokrasi Partisi'ne değil de...

Turgut Özal'ın Anavatan Partisi'ne oy veriyorsa... Onu, Başbakanlık koltuğuna oturtuyorsa...

Eğer bu millet... "Muhtar bile olamaz" diye manşet yapılan Recep Tayyip Erdoğan'a, "halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı" onurunu layık görüyorsa...

Büyük Atatürk'ün dediği gibi:

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

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Büyük partileri... Kalabalık Meclis gruplarını... Yönetmek zordur.

İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Turgut Özal, az mı zorluk çektiler?

İstifalar... Kendi partilerinin hükümetini düşürmeler... Başka parti kurmalar... Cumhurbaşkanlığı oylamasında kendi liderlerine oy vermeyenler... Ve daha neler neler?

Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunca yıl pek çok zorlukla karşılaştığı... Çile çektiği... Yüreğinde esen fırtınaları, sırf parti bölünmesin diye içine attığı kesin...

Kolay iş değil... İnsanı hasta eder.

Sabır... Sabır... Sabır... Çok önemli."