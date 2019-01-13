AK Parti'nin Malatya adayları belli oldu

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları belli oldu.

AK Partinin Malatya’da merakla beklenen belediye başkan adayları açıklandı.

Malatya adayı Selahattin Gürkan

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Selahattin Gürkan olarak açıklanmasının ardından ilçe belediye başkanları da belli oldu. Buna göre Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, Yeşilyurt adayı Mehmet Çınar, Akçadağ adayı Mustafa Kırteke, Yazıhan adayı Nevzat Öztürk, Darende adayı İsa Özkan, Arapgir adayı Rıza Murat Türksoy, Arguvan adayı Ahmet Eren, Doğanşehir adayı Vahap Küçük, Doğanyol adayı Hakan Bay, Hekimhan adayı MHP ile yapılan ittifakla Hacı Mustafa Arıkan, Kale adayı Murat Koca, Kuluncak adayı MHP ile yapılan ittifakla Erhan Cengiz ve Pütürge adayı Mikail Sülük oldu.