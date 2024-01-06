  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran'daki patlamada ölenlerin sayısı yükseliyor

Papa Francis İran'da büyük patlamada ölenler için dua etti

Entrikacı muhalefete gönderme! Zafer Şahin pas verdi Yaşar Baş golü attı

İsrail'in gizli savaş uçağı ortaya çıktı! Bu sistem ne ABD'de ne de başka ülkede var

Karayipler'deki uçak kazası sonucu ünlü oyuncu Christian Oliver ve iki kızı hayatını kaybetti!

Depremden sonra harekete geçmişler! Mossad ajanlarının bir foyası daha ifşa oldu

Ünlü süpermarket iflas etti! Tüm şubeleri mühürlendi, müşterileri şaşkına döndü

Belgesini getirene aylık 5 bin 100 lira maaş verilecek!

Bitlis'te Milli Eğitim Bakanlığına ait 46 ton kömür çalındı

Zeytinyağının içinden çıkanlar şok etti! Ünlü markaların etiketlerini de basmışlar
Gündem AK Parti'nin İstanbul adayı olması beklenen Kurum konuştu
Gündem

AK Parti'nin İstanbul adayı olması beklenen Kurum konuştu

Yeniakit Publisher
2024-01-06 22:44:00 - 2024-01-06 23:05:58
AK Parti'nin İstanbul adayı olması beklenen Kurum konuştu

Yerel seçimlere kısa bir zaman kala en çok merak edilen AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

AK Parti’nin İstanbul'da kimi aday gösterileceği merak ediliyordu.

Sosyal medyadan yayınlanan videoda konuşan Murat Kurum, İstanbul için AK Parti'den aday olduğunu resmen açıkladı.

İlk açıklama

"İstanbul'u karmaşadan ve deprem riski kaygısından kurtaracağız"

Murat Kurum'un açıklaması şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arkadaşlarımızla birlikte 16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız, Burada İstanbul'un karmaşasını, düzensizliğini ve insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte oradan kaldırmak için tüm ekibimizle birlikte çalışacağız.

Bakan Murat Kurum anlattı... Kampanyanın detayları belli oldu
Bakan Murat Kurum anlattı... Kampanyanın detayları belli oldu

Gündem

Bakan Murat Kurum anlattı... Kampanyanın detayları belli oldu

Bakan Murat Kurum duyurdu: 1 yıl içinde tamamlanacak
Bakan Murat Kurum duyurdu: 1 yıl içinde tamamlanacak

Aktüel

Bakan Murat Kurum duyurdu: 1 yıl içinde tamamlanacak

Bakan Murat Kurum duyurdu: 1 yıl içinde tamamlanacak
Bakan Murat Kurum duyurdu: 1 yıl içinde tamamlanacak

Aktüel

Bakan Murat Kurum duyurdu: 1 yıl içinde tamamlanacak

Bakan Murat Kurum'dan heyecanlandıran açıklama: Talimatını verdim
Bakan Murat Kurum'dan heyecanlandıran açıklama: Talimatını verdim

Gündem

Bakan Murat Kurum'dan heyecanlandıran açıklama: Talimatını verdim

Bakan Murat Kurum büyük müjdeyi verdi! Hadi hayırlı olsun
Bakan Murat Kurum büyük müjdeyi verdi! Hadi hayırlı olsun

Gündem

Bakan Murat Kurum büyük müjdeyi verdi! Hadi hayırlı olsun

1 Yılda evler teslim! Murat Kurum yangında evi hasar gören çifti unutmadı
1 Yılda evler teslim! Murat Kurum yangında evi hasar gören çifti unutmadı

Gündem

1 Yılda evler teslim! Murat Kurum yangında evi hasar gören çifti unutmadı

AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum’dan Kentsel Dönüşüm ve Kudüs Mesajı
AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum’dan Kentsel Dönüşüm ve Kudüs Mesajı

Ekonomi

AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum’dan Kentsel Dönüşüm ve Kudüs Mesajı

AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum’dan Kentsel Dönüşüm ve Kudüs Mesajı
AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum’dan Kentsel Dönüşüm ve Kudüs Mesajı

Ekonomi

AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum’dan Kentsel Dönüşüm ve Kudüs Mesajı

Murat Kurum’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Dayan İstanbul eski günler geliyor
Murat Kurum’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Dayan İstanbul eski günler geliyor

Sosyal Medya

Murat Kurum’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Dayan İstanbul eski günler geliyor

{relation id:1752806 slug:'bakan-murat-kurum-duyurdu-1-yil-icinde-tamamlanacak'}

{relation id:1752806 slug:'bakan-murat-kurum-duyurdu-1-yil-icinde-tamamlanacak'}

{relation id:1752066 slug:'bakan-murat-kurum-anlatti-kampanyanin-detaylari-belli-oldu'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23