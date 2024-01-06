AK Parti'nin İstanbul adayı olması beklenen Kurum konuştu
Yerel seçimlere kısa bir zaman kala en çok merak edilen AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.
AK Parti’nin İstanbul'da kimi aday gösterileceği merak ediliyordu.
Sosyal medyadan yayınlanan videoda konuşan Murat Kurum, İstanbul için AK Parti'den aday olduğunu resmen açıkladı.
İlk açıklama
"İstanbul'u karmaşadan ve deprem riski kaygısından kurtaracağız"
Murat Kurum'un açıklaması şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Arkadaşlarımızla birlikte 16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız, Burada İstanbul'un karmaşasını, düzensizliğini ve insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte oradan kaldırmak için tüm ekibimizle birlikte çalışacağız.
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