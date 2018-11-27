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AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin Ankara ve İzmir adaylarını açıklamasının ardından gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Habertürk TV, AK Parti'nin İstanbul adayının Binali Yıldırım olduğunu öne sürdü.

27 Kasım 2018 Salı 15:38
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia

AK Parti'nin 20 ildeki adayları bugün açıklandı. Açıklanan adaylar arasında Ankara ve İzmir de yer aldı. İzmir için Nihat Zeybekci, Ankara için ise Mehmet Özhaseki açıklandı

İstanbul adayı Binali Yıldırım

Habertürk TV'de yer alan habere göre, AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım oldu. Yıldırım'ın isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arjantin programı dönüşünde açıklanacağı belirtildi.

Binali Yıldırım kimdir?

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzincan Refahiye’de dünyaya geldi. Baba adı Dursun, anne adı Bahar’dır. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1978 – 1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi’nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

1990 – 1991 yılları arasında İsveç’te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa’da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.

1994 – 2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri’nde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. Bu görevi sırasında İstanbul’da toplu taşımacılığın deniz kaydırılması yönünde önemli projelere imza attı. Başta İstanbul – Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul’a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO’yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.

1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası “Skal Kulübü” tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

3 Kasım 2002 genel seçiminde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girerek, 58. ve 59. AK Parti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

22 Temmuz 2007 genel seçiminde AK Parti Erzincan milletvekili seçildi ve 60. AK Parti hükümetinde Ulaştırma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

12 Haziran 2011 genel seçiminde AK Parti İzmir milletvekili seçildi ve 61. AK Parti hükümetinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

Öncüllerinden farklı olarak, 11 yıl üst üste görev olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en uzun süreli görev yapan Ulaştırma Bakanı oldu.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:38
  1. Yalova
  2. İzmir
  3. Erzincan
  4. Ankara
  5. AK Parti
  6. AK Parti'nin İstanbul adayı
  7. Binali Yıldırım
  8. Yerel seçimler
  9. flaş iddia

YORUM YAZ

  • BekirBekir10 dk önce
    Binali istanbuldan secilirse topyekün ... niyetleri olduguna kanaat getirecegim.
  • velivakitlivelivakitli26 dk önce
    ALLAH ALLAH YAPMA YAVVVVV ÖYLEMİYMİŞ
  • melih53melih5352 dk önce
    sayın yıldırım istanbulu çok iyi bilen çok iyi yetişmiş bir siyaset duayenidir.sorun akp yeni dönem hükümetinin özelliklede enerji ve ekonomi yönetiminin ülke tarihindeki en büyük ekonomik krizi yaratan başarısız girişimleridir.ve ne yazıkki sayın yıldırım bu ekonomik yıkımın gölgesinde seçime gidecektir..bizce ilk yapılması gereken enerji ve ekonomi yönetiminde acil değişim reformu..sayın yıldırımıda rahatlatacaktır..yeni bir enerji ve ekonomi yönetimi piyasaya güvende verecektir..bakın piyasalar hala toparlanamadı.piyasaların aynası borsalardır..borsa hala çöküşü oynuyor özelliklede ekonomi yönetiminin kontrolu altındaki 2 kamu bankamızın borsada hala ve hala öncü *olamaması şirket fiyatlamalarının hala kriz havasında olması ve ekonomi yönetiminin çaresizliği ne yazıkki ne ist. nede ankarada başarı potansiyelini engelliyor gibi...kısaca çok önemli bir seçime kriz yaratan ve çözemeyenbu ekiple gidilmesi mantıklı olmayacak gibi..
  • kibarcikkibarcik1 sa önce
    inşaallah hayırlara vesıle olur veselam
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