AK Parti’nin galibiyeti perçinleşince… Ha Melek Mosso ha Eda Ece

Oyuncu bozuntusu Eda Ece, depremzedeleri hedef alarak, "Bizim yaptıklarımızı başkalarının yaptığını sandılar, sandıklardan onu anladık" diyerek büyük bir skandala imza attı. Kamuoyunda infiale neden olan sözlerin ardından yeni bir açıklama yapan Ece, "Atatürk Türkiye'si..." edebiyatı yaparak laikçilere yaranmaya çalıştı ve söylediklerinin şaka olduğunu savundu.

Yeni açıklaması daha büyük tepkilere neden olan Eda Ece'nin sözleri, Melek Mosso'yu akıllara getirdi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu skandal da masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Git başka yerde yap esprini. İnsanlar yakınlarını kurtaramamış, 3 gün 4 gün enkaz altından seslerini duydukları yakınlarını kurtaramamış. Şimdi o insanlar sandıkta gidip AK Parti'ye oy verdiler diye, bu dramı yaşamış insanlara, "Yaptığımız her şeyi başkalarının yaptığını sandılar, sandıktan onu anladık" diyor. Dalga geçiyor. Diyor ki, "Tayyip Erdoğan değil, seni biz kurtardık."

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Baktılar ki AK Parti'nin galibiyeti kesinleşti, bu dakikadan sonra Melek Mosso çıkıp diyor ki, "Ben kırdığım insanlarla helalleşmek istiyorum."

Murat Alan ise, "Eda Ece'nin yaptığı, Melek Mosso'nun yaptığından farklı mı? Melek Mosso başörtülülere, AK Parti'ye oy verenlere hakaret ediyordu, bu da AK Parti'ye oy veren depremzedeye benzer şey söylüyor." ifadesini kullandı.