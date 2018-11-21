0553 313 94 23

AK Parti'nin 30 ilde adayları kesinleşti

31 Mart seçimlerine kısa süre kala AK Parti'de adayların kesinleştiği öğrenilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 il ve bazı ilçelerin adaylarını cumartesi günü açıklaması bekleniyor.

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:12
AK Parti'nin 30 ilde adayları kesinleşti

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan öncelikle mevcut belediye başkanlarından devam edecekler ile muhalefetin elinde olan bazı illerdeki adaylarını açıklayacak. Adayların açıklanacağı illerin arasında İzmir, Antalya, Gaziantep, Konya, Gümüşhane, Artvin, Denizli, Çankırı yer alıyor. Gaziantep’te Fatma Şahin, Antalya’da da Menderes Türel, Konya’da Uğur İbrahim Altay yeniden aday gösterilecek.

AK Parti Genel Başka Vekili Numan Kurtulmuş TRT Haber’de Ankara ve İstanbul’un belediye başkan adaylarının kesinleştiğini açıkladı. Erdoğan’ın açklayacağı illerin arasında üç döneme takılan tek büyükşehir Kocaeli’nin de olacağı ifade ediliyor. Kocaeli’de Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın aday gösterilmesi bekleniyor.

Sürpriz isimler

Manisa, Adana ve Mersin’de de adayların belli olduğu, ancak Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşme sonrasında bu isimlerin netlik kazanacağı belirtiliyor. AK Parti de ise belli olan bu 30 ilin ilçeleri için çalışmalar sürüyor. İlçelerin de yapılan çalışmalarla birlikte haftasonuna kadar netlik kazanacağı belirtiliyor. Samsun, Ordu, İzmir, Adana gibi bazı illerde ise AK Parti sürpriz isimler üzerinde çalışma yapıyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:12
  1. Samsun
  2. Ordu
  3. Manisa
  4. Konya
  5. Kocaeli
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Mersin
  9. Gümüşhane
  10. Gaziantep
  11. Denizli
  12. Çankırı
  13. Bilecik
  14. Artvin
  15. Antalya
  16. Ankara
  17. Adana
  18. ak parti
  19. ak parti adayları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu
    1. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    2. Bilişim Zirvesi'18
    3. Trump'tan Mercedes, Volkswagen ve..
    4. Instagram'da bunu yapan yandı!..
    5. TBMM KİT Komisyonu
    6. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    7. En fazla kaybettiren BES fonları
    8. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    9. BES fonu istatistikleri
    10. En fazla kazandıran BES fonları
    11. Kategorilerine göre en fazla..
    12. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    13. Kategorilerine göre en fazla..
    14. Gomis, Fenerbahçe'yi resmen açıkladı!
    15. "Boluspor maçı bizim için final..
    16. En fazla kazandıran yatırım fonları
    17. PKK ve DAEŞ takasa girdi
    18. Ibrahimovic'in yeni adresi belli oldu
    19. Yatırım fonu istatistikleri
    20. Sosyal hizmet modellerinden yararlanan..
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!