AK Parti’nin 18 yılını değerlendirenEğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı: AK Parti öncesinde oyuncak demokrasi vardı

Mehmet Özmen Yeniakit.com.tr

Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı, AK Parti’nin 18 yıllık serüvenini yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“Daha önce ‘oyuncak demokrasi’ vardı, AK Parti sessiz devrim gerçekleştirdi”

17 yılı geride bırakan AK Parti’nin ortaya koyduğu hizmetlere ve siyaset diline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı, “2002’den bugüne Ak Parti sessiz devrim gerçekleştirdi, çok şeyi değiştirdi. Çok daha fazlasını yapmasını bekliyoruz.AK Parti öncesi Türkiye’de Frankfurtter Allgemeine gazetesi yazarı Günter Lerch’in ifadesiyle daha önce ‘oyuncak demokrasi’ vardı.” şeklinde konuştu.

“Recep Tayyip Erdoğan, darbeci hainlere meydan okudu”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’nin karşılaştığı bütün zorlukları aştığına dikkat çeken Ali Erkan Kavaklı, şöyle konuştu:

“Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) istediği zaman istediği zaman ve istediği ülkede satın aldığı, kışkırttığı, devşirdiği subaylara darbe yaptırır, onlar da gidip ülkenin hazinesini yağmalar ve halka olmadık zulümler ederlerdi. Daha önceki yaşanan darbelerde fötr şapkasıyla darbecilere teslim olan sözde liderler varken, Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016’da oynanan oyunu bozdu, darbeci hainlere meydan okudu.”

“15 Temmuz gecesi Allah’ın yardımıyla darbeciler şaşırdı”

1876’da Sultan Abdülaziz’i, 1909’da Sultan 2. Abdülhamit’i, 1960’ta Rahmetli Adnan Menderes’i, 1971 ve 19880’de Süleyman Demirel’i, 1997’de Rahmetli Necmettin Erbakan’ı darbeyle indirildiklerini hatırlatan Ali Erkan Kavaklı, “15 Temmuz gecesi Allah’ın yardımıyla darbeciler şaşırdı, darbe saatini, gece yarısından akşama çektiler. Yüce Mevla, Recep Tayyip Erdoğan’a ondan önceki liderlerde bulunmayan bir cesaret verdi, halkı sokağa çağırdı. Asil milletimiz, o zamana kadar yapmadığı bir şeyi yaptı. Ölümüne silahlı eşkıyalara karşı çıktı, tankların üstüne çıktı, zırhlı araçları durdurdu, askerî üniformalı hainlerin elindeki silahları aldı, darbe yapmak isteyenlere inanılmaz bir cesaretle karşı koydu ve darbeyi durdurdu.” dedi.

“CIA ilk defa Türkiye’ye yapılmak istenen darbe organizasyonunda başarısız oldu”

15 Temmuz 2016 tarihinde ortaya konulmak istenen darbe ve işgal girişiminin önce Allah’ın yardımı ve sonrasında ise darbecilere geçit vermeyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle engellendiğine dikkat çeken Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“AK Parti, ondan önceki 14 yılda ülkeyi kalkındırdı. Halk zenginleşti, özgürleşti. Toplum sivilleşti, 28 Şubat sürecinde sindirilen, kapatılan sivil toplum örgütleri çoğaldı ve güçlendi.Millet o gece hem milli egemenliği hem hükümeti kurtardı.Darbecileri demir parmaklıklar arkasına gönderdi.CIA ilk defa Türkiye’ye yapılmak istenen darbe organizasyonunda başarısız oldu.Türkiye ABD’ye kafa tuttu ve tutmaya devam ediyor. Artık özgür bir Türkiye var. Amerika’ya boyun eğemeyen, darbecileri tepeleyen, bölgesindeki ABD oyunlarına dur diyebilen bir Türkiye.Askerî alanda silahlarını kendi üreten, İHA; SİHA, top, tüfek, zırhlı araç yapan bir ülke. F 16’sını Amerika ve İsrailsiz uçurabilen, Amerika ve İsrail’e rağmen Suriye’de ‘Zeytin Dalı’ harekâtları gerçekleştirebilen bir ülke.”

“Müslüman ülkede devlet memuru başörtüsü takamazdı”

Müslümanların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri bakımından ciddi özgürlükler sağlandığını belirten Ali Erkan Kavaklı, “Başörtüsünün okullarda, devlet dairelerinde serbest bırakılması tam bir inkılap. Türkiye’de 2010 yılına kadar askerî vesayet vardı, Müslüman ülkede devlet memuru başörtüsü takamazdı. 28 Şubat 2001’de Eyüp İmam Hatip Lisesi’nde öğretmendim, başörtülü öğrencilerim okula alınmadı. Okul kapısına polis dikildi ve öğrencilerin eğitim özgürlüğü engellendi. 26 bayan öğretmen arkadaşım başlarını örttükleri için meslekten atıldılar.Binlerce öğretmen meslekten ihraç edildi, yüz binlerce öğrencinin eğitim özgürlüğü engellendi.

İmam hatip okullarının orta kısmı kapatıldı. Sırf dini eğitim verildiği için. Ülkeyi yöneten hükümetler, dine ve dindarlara savaş açtılar. AK Parti öncesinde bu ülkede dindarlar zenci muamelesi gördü, ikinci sınıf insanmış gibi itilip kakıldı. Okullara milli güvenlik dersleri vardı. Bu derslere subaylar girer ve derse girdikleri okulla ilgili raporlar düzenlerlerdi. Okullarda askerî vesayet vardı.” şeklinde konuştu.

“AK Parti, devletteki vesayet düzenini kaldırdı”

Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti iktidarının Türkiye’deki vesayet düzenini yok ettiğini belirten Ali Erkan Kavaklı, şunları söyledi:

“Halkın seçtiği hükümetlerin üzerinde Milli Güvenlik Kurulu hükümeti vardı. Gizli bir anayasa vardı. Seçilen hükümetlere, Milli Güvenlik Kurulu ayar verirdi. Halkın seçtiği başbakanlar azarlanır, hükümetlerin politikalarına orada çeki düzen verilirdi. Atanmışlar, seçilmişlere emir verir ve dayatmalarda bulunurdu. AK Parti, devletteki vesayet düzenini kaldırdı.Gerçek demokrasiyi getirdi, yerleştirmeye çalışıyor.

15 Temmuzda “Kırmızı Anayasa” idam edildi, halkın iradesi iktidar oldu.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa seçimle iktidara gelen bir parti 17 sene ülkeyi idare etti.”

“Her darbeden sonra Mason Locası mensupları iktidara gelirdi”

Müslüman bir ülke olan Türkiye’de yıllarca mason localarında hükümetlerin kurulduğunu ve mason localarına kayıtlı olmayanların ise devlet kadrosuna alınmadığına dikkat çeken Ali Erkan Kavaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Her darbeden sonra Mason Locası mensupları iktidara gelir, onlar hükümet kurardı.15 Temmuz’dan sonra mason locaları avucunu yaladı, devşirdikleri subaylar içeriye düştü. 1876’da Sultan Abdülaziz’i indiren Mithat Paşa, Serasker Hüseyin Avni Paşa, Mütercim Rüştü Paşa vasıtasıyla masonlar iktidara geldiler. O tarihten itibaren masonlar Türkiye’de cumhurbaşkanlığı veya başbakanlık seviyesinde iktidar oldular. Eğitimi dizayn ettiler. İnançlarına bağlı, dindar insanların yetişmemesi için ellerinden geleni yaptılar.15 Temmuzda emelleri kursaklarında kaldı.”