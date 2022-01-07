AK Partililere küfreden İP'li hadsiz başkan gözaltına alındı

İyi Parti'de Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfrün ardından İyi Parti Dilovası Demirciler Köyü Başkanı Ahmet Erhan Göçmez krizi yaşandı.

Bir akaryakıt istasyonundan sigara almasının ardından gelen zamlar üzerine ağza alınmayacak küfürler eden Ahmet Erhan Göçmez'in küfürleri, kamuoyunun gündemine oturmuştu.

AK Partililere ağır küfürler etti

AK Parti'ye oy veren seçmene ana avrat söven İyi Partili Başkan Ahmet Göçmez, "Dedim ya hayırdır benzinlik diye mi bu fiyatlar böyle. Yok abi zam geldi dedi. Dedim kardeşim zam geldi, 21 lira oldu dedim. Hayır bir daha zam geldi, 25 lira oldu dedi. Yani bu AK Parti'ye oy verenin AK Parti diye bir partiyi savunanın ben anasını avradını, soyunu sopunu sülalesini s....m!" ifadelerini kullanmıştı.

Yakalandı

Çektiği videoda, "Görüntüleri istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz." demesiyle dikkat çeken İyi Partili Göçmez hakkında savcılıktan çıkarılan yakalama kararı sonuçlandı.

Büyük tepki çeken İyi Partili Ahmet Göçmez, skandal videonun ardından yakalandı.

Adliyeye sevk edilecek

Dilovası'nda saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınan Göçmez, yarın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilecek.