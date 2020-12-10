  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Partili Zengin, eylem yapan madencilerin alacakları konusunda çözüm üretmek istediklerini belirtti:
Aktüel

AK Partili Zengin, eylem yapan madencilerin alacakları konusunda çözüm üretmek istediklerini belirtti:

"Eylem yapan madencilerimizin alacaklarının hiçbirisi devlete ait borçlar değil. Bu kardeşlerimizin tamamı özel sektörden alacaklı" - "Devlet, madencilerimizin tazminatlarını almasıyla ilgili bir formül aramaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-12-10 20:57:13 -
AK Partili Zengin, eylem yapan madencilerin alacakları konusunda çözüm üretmek istediklerini belirtti:

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, devletin, eylem yapan madencilerin tazminatlarını almasıyla ilgili bir formül aradığını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Görüşmeler sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün Soma ve Ermenek'ten telefon yağdığını, Meclisin sanılandan çok daha dikkatle mağdur madenciler tarafından takip edildiğini söyledi.

Soma'daki madencilerle ilgili bir yasama çalışması yaptıklarını anımsatan Özel, "Tüm diğer siyasi parti grupları olarak da meselenin üstünde duruyorduk ama sadece Soma'da bir madenle sınırlı olduğu için bu iş çözüme kavuşmadı. Ayrıca, yine iktidar tarafının sözleri arasında olan Soma'daki Uyar Madenciliğin ve Ermenek'teki işçilerin sorunu çözülmedi." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Soma'daki 301 madenciyle ilgili sorunun çözüme kavuştuğunu, kalan kısmi problemlerin de çözüldüğünü hatırlattı.

Şu anda eylem yapan madencilerle görüştüğünü ve onları dinlediğini aktaran Zengin, şunları kaydetti:

"Bir defa kamuoyunun şunu bilmesi lazım: Eylem yapan madencilerimizin alacaklarının hiçbirisi devlete ait borçlar değil. Bu kardeşlerimizin tamamı özel sektörden alacaklı. Konuyla ilgili sorumluluğumuzun ötesinde bir sorumluluk alarak bir çözüm üretmek istiyoruz. Sayın Bakanımız ile de biz bu mevzuyu konuştuk ve buna tez vakitte Bakanlığımızın yükünü artırmadan... Çünkü Türkiye'de sadece bir tane redevanslı şirket yok, 37 redevanslı madencilik işletmeleri var. Böyle olunca bütün özel sektörün borcunu Bakanlığımızın üstlenmesini bekleyemeyiz.

Bu konuya, Bakanlığımızın yükünü artırmadan, herhangi bir şekilde bunun bazı terör örgütleri tarafından kaşınmasına müsaade etmeden, makul, mantıklı bir çözüm üretilmesi herkesin arzusudur ancak bilinmelidir ki bu, devletin bir borcu değildir. Devlet, madencilerimizin tazminatlarını almasıyla ilgili bir formül aramaktadır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Jürgen Todenhöfer: Türkiye'yi oyaladık, kandırdık
Dünya

Jürgen Todenhöfer: Türkiye'yi oyaladık, kandırdık

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisindeki eski milletvekili Jürgen Todenhöfer, Avrupa Birliği konusunda Türkiye'yi sürekli oyalayıp ka..
'Erdoğan kafanıza çay atınca hoşunuza gidiyor mu?' diye sordu! AK Partili teyze muhalif muhabiri madara etti
Gündem

'Erdoğan kafanıza çay atınca hoşunuza gidiyor mu?' diye sordu! AK Partili teyze muhalif muhabiri madara etti

Sosyal medyada yayın yapan Peki TV'nin hükümet muhalifi kadın muhabiri, yolda gördüğü bir kadına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgil..
Sanchez'den flaş Türkiye açıklaması
Gündem

Sanchez'den flaş Türkiye açıklaması

AB Liderler Zirvesine katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Türkiye ile AB arasında yapıcı diyalogdan yanayız" diyerek Türkiye'den yana ..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay