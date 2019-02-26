AK Partili Yılmaz: “Kendisini gizleme gayreti içinde mahcup olan bir yapılanma görüyoruz"

Muhalefetin birlikteliği ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Karşımızda birbirine benzemeyen, asgari müştereklerde buluşamayan bir yapı görüyoruz. Birbirine benzemedikleri için zorlamayla bir araya getirilen, ortak hedeflerde buluşmayan, şeffaf olmayan, adeta kendisini gizleme gayreti içinde mahcup olan bir yapılanma görüyoruz. Bu yapılanmanın amacı esas itibariyle Türkiye’nin istikrarını bozmak. Arkasındaki güçlerin en azından niyeti bu” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Eski Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ve AK Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan, basın mensupları ile bir araya geldi.

Türkiye’nin 31 Mart’ta önemli bir seçimden geçeceğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz yerel düzeyi çok değerli buluyoruz, çok önemsiyoruz. İddialı olduğumuz bir alan. Önümüzdeki süreçte de gerek AK Parti olarak gerek Cumhur İttifakı olarak bu seçimlerde başarılı bir şekilde çıkacağımıza inanıyoruz, bu yönde de çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah huzur içinde güzel bir süreç yaşarız. Demokratik bir süreç içinde, demokratik bir rekabet ortamı içinde yerel seçimlerimizi gerçekleştiririz. Yerel düzey yerel kalkınma açısından önemli olduğu gibi yerel demokrasi açısından da önemli. Aslında demokrasi yerelden başlıyor, kalkınma yerelden başlıyor. Yerelde değişik taraflarla istişare içinde olduğunuzda, katılımcılığı sağladığınızda, yerel düzeydeki demokrasiyi güçlendirdiğinizde ülke genelinde de demokrasinin temellerini sağlam bir şekilde kurmuş oluyorsunuz. Kalkınmada aynı şekilde. Aslında kalkınma sağlayacak unsurlar yerelde üniversitesiyle, belediyesiyle, kamu kurumlarıyla iş dünyasıyla, sivil toplumuyla yerel düzeyde bir kalkınma süreci başlatıldığı zaman bu topyekün kalkındırmayı da desteklemiş, güçlendirmiş oluyor. Dolayısıyla yerel demokrasi açısından yerel kalkınma açısından yerel yönetimlerde AK Parti iddiasını devam ettiriyor” ifadelerini kullandı.

“Cumhur İttifakı aslında 15 Temmuz’da başladı, sokaklarda kuruldu"

Cumhur İttifakın 15 Temmuz hain darbe girişiminde kurulduğunu ve halen devam ettiğini anımsatan Yılmaz, “Bizim bu süreçte bir Cumhur İttifakımız var. Bu Cumhur İttifakı aslında 15 Temmuz’da başladı, sokaklarda kuruldu. Tanka, topa karşı ülkenin istikrarını bozmaya çalışanlara karşı milletimiz göğsünü siper etti ve gerçekten aslında o gece Cumhur İttifakı sokaklarda kurulmuş oldu. Bu devam etti, yeni kapı ruhuyla devam etti, yeni sistemin kurulmasında devam etti, yeni sistem sonrası Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde devam etti. Şimdi de yerel seçimlerde de olabilecek en geniş çerçevede de bu ittifakın devam ettiğini görüyoruz. Bunu biz ülkenin geleceği açısından önemsiyoruz, değerli buluyoruz. Çevremizde yaşanan gelişmelere baktığımız zaman Suriye, Irak başta olmak üzere Türkiye’nin çok önemli meselelerinin gündemde olduğu bir süreçten geçiyoruz. İçeride terörle mücadele konusunda çok önemli bir yere gelmiş durumdayız. Büyük ekonomik saldırıları bertaraf edip ekonomimizi daha da geliştirmeyi arzuluyoruz. Bütün bu noktalarda Cumhur İttifakının büyük bir desteğiyle bu süreç devam ediyor” diye konuştu.

“Bunun yapay bir birliktelik olduğunu görüyoruz”

Muhalefetin kurduğu ittifakın yapay olduğuna değinen Yılmaz, "Karşımızda ise birbirine benzemeyen, bırakın azami müştereklerde birleşmeyi asgari müştereklerde buluşamayan bir yapı görüyoruz. Birbirine benzemedikleri için zorlamayla bir araya getirilen, ortak hedeflerde buluşmayan, şeffaf olmayan, adete kendisini gizleme gayreti içinde mahcup olan bir yapılanma görüyoruz. Bu yapılanmanın amacı esas itibariyle Türkiye’nin istikrarını bozmak. Arkasındaki güçlerin en azından niyeti bu. AK Parti’nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşan siyasi istikrarı bozmaya dönük bir gayret olarak görüyoruz biz bunu. Genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bunu başaramadılar, şimdi yerel seçimlerde böyle bir hava oluşturup Türkiye’de farklı bir siyasi atmosfer oluşturma gayretleri var. Ama bunun da başarılı olmayacağını düşünüyoruz. Birbirine benzemedikleri için, zorlamayla bir araya geldikleri için iç tartışmaları da arttırıcı bir süreç olduğunu görüyoruz. İYİ Parti, CHP ve HDP’den bahsediyorum. Aslında her biri birbiriyle çok uzak ve çatışma içinde olan birtakım fikirlere sahip partiler. Dolayısıyla bir araya gelip sırf karşıtlık üzerinden muhalefet üzerinden bir araya gelince iç çatışmalarının da arttığını ifade edebiliriz. Bunun yapay bir birliktelik olduğunu görüyoruz. Adete birbirine yapıştırılmaya çalışılan bir birliktelik olduğunu görüyoruz. Bu şeffaf olmayan, ortak amaçlar, politikalar, vizyon oluşturmayan azami müşterekler bulamayan yapılanmanın başarılı olacağını düşünmüyoruz. Mücadelemizi biz sonuna kadar devam ettireceğiz ve inşallah 31 Mart’ta yine AK Parti ve Cumhur İttifakı önemli bir başarıyla bu seçimi kapatmış olacak” diye konuştu.