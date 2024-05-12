AK Partili Yasin Aktay’dan AK Parti’ye çok sert eleştiri! Bakın hangi uyarıları yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi sonrası kaleme aldığı yazısında "AK Parti o vesayet çevreleriyle, ideolojileriyle, Kemalizm’le hesaplaşmak yerine son kulvarda uzlaşmayı mı tercih etti?" diyerek dikkatleri üzerine çeken Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, son yazısında AK Partili kadroları eleştirdi. "Partide görevi devralanlar bir sorumluluk bayrağı almış olmak yerine bir rütbe, bir makam, bir dünyalık kapmış gibi davranıyorlar" tespitinde bulunan Aktay, "23 yıllık parti içinde o yüzden bir hafıza, bir tecrübe birikimi ve misyonda bir süreklilik oluşmuyor" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Erdoğan'ın danışmanlığını da yapan eski AK Parti Milletvekili Yasin Aktay, 31 Mart seçim yenilgisinin parti içinde dar bir çevrede istişare edilmesinin yeterli olmayacağını savunduğu yazısında, "Gidişat iyi değilse neden değil, nasıl bir çözüm planı olacak? AK Parti’ye gönül vermiş ve hâlâ ona umut bağlamış insanlar bunu samimiyetle görmek istiyor. Seçim sonrası bir defada yapılan bu teşhisten sonra kulağının üzerine yatıldığı izlenimi partinin kan kaybını daha da artırır. Veya bu değerlendirmelerin sadece dar bir çevre içinde yapılması da AK Parti’ye gönül veren samimi gönülleri tatmin etmiyor. Hele o dar çevrelerin önemli bir kısmı zaten bu kaybın sorumluları olarak görülüyorsa. Tarafsız ve nesnel bir değerlendirmede söz konusu kan ve ruh kaybının belki de sorumluları oldukları bilinenler bu kaybı ne ölçüde teşhis edip ne kadar telafi edebilirler? Tespit ve teşhis ve tedavinin de münasip insanlar tarafından, belki dışarıdan bir gözle yapılması gerekiyordur" değerlendirmesinde bulundu.



ÖNE ÇIKAN VİDEO