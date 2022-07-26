  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Partili vekilin acı günü
Siyaset

AK Partili vekilin acı günü

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’in teyzesi Nuriye Aşık vefat etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 14:23:00 -
AK Partili vekilin acı günü

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’in teyzesi Nuriye Aşık vefat etti.

Milletvekili Ayşe Keşir’in teyzesi Nuriye Aşık tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Nuriye Aşık, Düzce Merkeze bağlı Kuşaçması Köyünde kılınan cenaze namazının ardından aynı köyde defin edildi. Cenazeye Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, Aşık ailesi ve sevenleri katıldı.

Ayşe Keşir, cenaze ile ilgili olarak sosyal medya hesabından “Teyzem Nuriye Aşık’ı, Hakk’a uğurladık. Cenaze merasiminde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Taziyede bulunan herkesten Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Dua bekleriz” ifadelerinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23