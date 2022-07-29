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Siyaset AK Partili vekilden ‘fakülte’ iddialarına tokat gibi cevap
Siyaset

AK Partili vekilden ‘fakülte’ iddialarına tokat gibi cevap

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, resmi sosyal medya hesabından fakülte kurma yetkisine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 17:28:00 -
AK Partili vekilden ‘fakülte’ iddialarına tokat gibi cevap

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, resmi sosyal medya hesabından fakülte kurma yetkisine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "2001 yılından bu yana da fakülteler eski sistemde Bakanlar kurulu kararıyla yeni sistemde de Cumhurbaşkanı kararıyla kurulmaktadır. Fakültelerin kurulmasında Cumhurbaşkanı’nın yetkili olmadığını iddia etmenin hukuki hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır" dedi.

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