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Gündem AK Partili vekil Yunus Kılıç: Ermenistan tüm Türklere saldırmıştır
Gündem

AK Partili vekil Yunus Kılıç: Ermenistan tüm Türklere saldırmıştır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Azerbaycan Dostluk Grubu üyesi AK Parti Milletvekili Kars Milletvekili Yunus Kılıç yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın yaptığı saldırıları sadece Azerbaycan’a değil Türkiye ve hatta Tüm Türk dünyasına karşı yapıldığının altını çizdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:08:00 -
AK Partili vekil Yunus Kılıç: Ermenistan tüm Türklere saldırmıştır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Azerbaycan Dostluk Grubu üyesi AK Parti Milletvekili Kars Milletvekili Yunus Kılıç yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın yaptığı saldırıları sadece Azerbaycan’a değil Türkiye ve hatta Tüm Türk dünyasına karşı yapıldığının altını çizdi.

Yakın tarih boyunca Ermenistan’ın hep saldırgan bir tutum sergilediğini belirten Kılıç, “"Ben Ermenistan'ın sınırında bir şehirde Kars Milletvekiliyim. Bu eziyeti 40-50 yıl sadece Azerbaycan değil, bütün bölgemiz yaşamış, bu son saldırganlık sadece bir tanesi. Bugüne tesadüf etmiş bir olay mıdır? Asla.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin etkin dış politikasının kırılmasının istendiğini belirten Yunus Kılıç, "Türkiye'nin bölgede tamamen parçalanmasını, birçok yerde mücadele etmesine yönelik dünyadaki arzuların bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Sadece Azerbaycan'a karşı bir eylem, saldırı olmadığını, bütün Türk Dünyası ve Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırı olarak düşünen insanlardanım ben" dedi.

Çevkiköz’e tepki

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün bir televizyon kanalında sarf ettiği “Maalesef Türkiye Azerbaycan’a silah yardımı yaptığı ve cihatçı grupları gönderdiği söyleniyor.” ifadelerine de sert tepki veren Kılıç, bu söylemlerin Müslüman’lara, Türk’lere, Azerbaycan’a ve mağdurlara değil, Ermenilere, Ruslara, PKK’ya ve teröre yarayacağını ifade etti.

CHP’ye zor soru

Cümlelerine “Ünal Çeviköz'e bunu sormak lazım. Siz bunlardan hangisinin yanındasınız, kime hizmet ediyorsunuz, amacınız nedir? Hele ki devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaymağını yemiş yıllarca işte bu monşerlerin bu sohbetleri yapıyor olmaları son derece üzücü ve utandırıcıdır. Birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu, Azerbaycan’la kardeşliğimizi pekiştirmek ve dünyaya göstermek istediğimiz bir dönemde bu söylemin çirkin, yersiz ve zamansız olduğunu ifade etmek lazım." diyerek devam eden Kılıç, en kısa sürede Azerbaycan’a giderek desteklerini göstermek istediğini belirtti.

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