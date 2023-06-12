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Siyaset AK Partili vekil Tekirdağ'daki Melek Mosso konserini böyle savundu: Biz eğlenmek istiyoruz!
Siyaset

AK Partili vekil Tekirdağ'daki Melek Mosso konserini böyle savundu: Biz eğlenmek istiyoruz!

Yeniakit Publisher
2023-06-12 23:16:00 -
AK Partili vekil Tekirdağ'daki Melek Mosso konserini böyle savundu: Biz eğlenmek istiyoruz!

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nde düzenlenen Melek Mosso konserine ilişkin açıklamada bulundu.

Powertürk ödül töreninde satır aralarına gizlenmiş basit cümlelerle ülkesini hedef alan, AK Parti'ye oy veren kadınlara adice küfreden kişinin fotoğrafını paylaşıp, "idölüm" diyen Melek Mosso, AK Partili Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin organizasyonunda sahne aldı.

Tepkilere cevap veren AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Melek Mosso konserini "Tepki oldu ama reklamımız da oldu. Müzik evrenseldir. Seçim bitti, siyasete gerek yok. Biz eğlenmek istiyoruz." sözleri ile savundu.

 

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