İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller

Türkiye yeni bir sert hava dalgasına hazırlanırken, İçişleri Bakanlığı sahaya yönelik kritik bir uyarıyla vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. İçişleri Bakanlığı, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı, Ege kıyılarında ise kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

Kar yağış geliyor

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 20 Ocak 2026 Salı günü Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yükseklerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, Muğla'da kuvvetli rüzgar ve fırtına; Datça, Marmaris ve Bodrum'da yer yer kuvvetli fırtına, Aydın'ın güney ve batısı ile İzmir'in güneybatısında kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, tipi, çatı çökmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.