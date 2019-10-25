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AK Partili vekil 'omuz atma' iddiasına cevap verdi

Aydın'a ziyaret gerçekleştirdiği sırada yürürken Binali Yıldırım ile Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun arasına giren AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, yaptığı açıklamada "Çerçioğlu'na omuz attı" iddiasına cevap verdi. Savaş, "Omuz atmadım, kendileri bana yer verdi" dedi.

25 Ekim 2019 Cuma 14:33
AK Partili vekil 'omuz atma' iddiasına cevap verdi

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, hakkında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na omuz attığı yönündeki iddiaların gerçekten uzak olduğunu ifade etti.

AK Partili Savaş yaptığı açıklamada, "Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı kapsamında ilimizde gerçekleştirilen bir programda yaşandığı iddia edilen ve gerek sosyal medyada gerekse haberlerde yer bulmaya devam eden bir olayla ilgili açıklama yapma gereği doğmuştur. Haberlerde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu'na omuz attığım gibi yakışıksız ithamlarda bulunulmaktadır. Bu itham tamamen asılsız olup karalamaya yönelik art niyetli bir itibarsızlaştırma sürecidir" dedi.

"Omuz atmadım, çerçioğlu yer verdi"

Savaş, "Haberde konu olan kamera çekimleri ters açıdan çekilen görüntüler olduğu için, saygıdeğer basın mensuplarının elinde karşı cepheden çekilen videolar var ise bunların da yayınlanması durumunda olayın haberde anlatılan şekilde olmadığı açıkça görülecektir. Protokol heyetine arkadan yetişmek üzere hızlı adımlarla yürürken Büyükşehir Belediye Başkanımıza arkadan seslenerek yer vermesi hususunda ricada bulunduğum ve bunun akabinde kendilerinin de hızlı bir şekilde yana doğru çekilerek bana yer verdiği hususu açıkça görülecektir. Basında ve sosyal medyada yer bulan bütün bu iddiaların yalan olduğunu en iyi bilen kişi de Özlem Çerçioğlu'dur. Programda Büyükşehir Belediye Başkanı ile tokalaşmadığım yönünde haberler de paylaşılmakta olup, bu bilgi de tamamen yalandır. Tokalaşma anımıza ait görseller de farklı haber portallarında haber olarak yerini almıştır. Geride bıraktığımız 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde rakibimizin bir kadın, bir anne, bir eş olduğunu her platformda dile getirmiş, bu nedenle siyaseti hiç bir zaman ve hiç bir ortamda çirkinleştirmeyeceğimizi ifade etmiş olmamıza karşın böyle bir haberle itibarsızlaştırma yoluna gidilmesi tamamen kasıt ve art niyete yönelik bir süreçtir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Aydın'a yaptığı ziyaret sırasında AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın Yıldırım'la birlikte yürüyen CHP'li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu omzundan ittiği ileri sürülmüştü.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 14:33
  1. İzmir
  2. Mustafa Savaş
  3. AK Parti
  4. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
  5. Aydın
  6. Binali Yıldırım

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