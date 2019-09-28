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AK Partili Vekil Mustafa Yeneroğlu solakların Şirin’ine konuştu! CHP ağzıyla kendi partisini ve tabanını eleştirdi

AK Parti’den milletvekili olduğu halde sol kesimlere yaranma çabasında bulunan nilletvekillerine bir yenisi daha eklendi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, FETÖ’cülerin kurduğu T24 sitesinden Şirin Payzın’a konuştu. Yeneroğlu, FETÖ ile mücadelede hukukun dışına çıkıldığını iddia ederek, Gezi finansörlüğü suçlamasıyla tutuklu bulunan Osman Kavala’nın haksızlığa uğradığını öne sürdü. Yeneroğlu’nun açıklamaları AK Parti tabanında tepkilere neden oldu.

28 Eylül 2019 Cumartesi 16:19

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

AK Parti içinden muhafazakar kesime yönelik öfkesini solak medyada dile getiren isimlere bir yenisi eklendi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, FETÖ’cülerin kurduğu T24 sitesinden Şirin Payzın’a verdiği röportajda kendi parti tabanına yönelik ithamlarda bulundu. AK Parti Milletvekilliğinin yanı sıra Avrupa STK’larıyla ortak işler yürüten Göç Araştırmaları Vakfı başkanlığını da yürüten Yeneroğlu’nun açıklamaları AK Parti tabanında tepkilere neden oldu.

Milletvekilli olduğu Ak Parti hükümetini CHP ağzıyla eleştirdi

FETÖ’cü T24 sitesinin solak gazetecisi Şirin Payzın’a konuşan Yeneroğlu, FETÖ davalarında hukuk dışına çıkıldığını öne sürdü. Gezi kalkışmasının finansörü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Osman Kavala hakkında “Osman Kavala’nın tutuklu yargılanmasını kabul edebilecek bir noktada değilim” ifadelerini kullanan Yeneroğlu, “ben bu durumu savunacak noktada olmak istemiyorum. İnanın bazen insanlığımdan utandığım durumlar oluyor.” dedi.

“Beka” söylemini Cumhuriyet mitinglerine benzetti

CHP’nin HDP ve PKK desteğine karşı tek kelime eleştiri getirmeyen Yeneroğlu, “Cumhuriyet Mitingleri ne ise 'beka' söylemi de o" ifadelerini kullandı. Röportajında sürekli hak ve hukuktan bahseden AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, CHP’liler tarafından sürekli gündemde tutulan ‘kutuplaşma’ söylemine sarıldı. 

Akit’e de dil uzatmıştı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yeniakit.com.tr’de yayınlanan, Yahudi kökenli bazı şahısların Müslümanları aşağılayan ifadelerine yer verdiği haberi ile ilgili de twitter hesabından şu hezeyanda bulunmuştu:

“Irkçılık iğrenç bir biçimde nasıl körükleniyor ve nefret nasıl oluşturuluyor diye merak edenler bu sözde haberi okusunlar. İstanbul'da Yahudiler köpeklerini Müslümanlara saldırtıyorlarmış!! Bu Nazilerin dili. Müslümanlar da bazen bu dile maruz kalıyorlar.”

Başkanı olduğu vakıf AB STK’larıyla kol kola

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Ankara’da bulunan Göç Araştırmaları Vakfı (GAV)’ın da başkanlığını yapıyor. Göç Araştırmaları Vakfı üzerinden Avrupa Birliği STK’larıyla birlikte ortak faaliyetler yürüten Mustafa Yeneroğlu, son zamanlarda milletvekili olduğu AK Parti hükümeti ve AK Parti tabanı hakkında CHP medyasına açıklamalar yaparak şirin gözükmeye çalışıyor.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 16:19
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. AK Parti
  4. Mustafa Yeneroğlu
  5. şirin payzın
  6. T24
  7. Avrupa Birliği

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 27 dk önce
    Bu Adam, AK Parti den, İstifa Edip CHP ye, Katılsın. Ya da, Partiden Atılmalıdır.
  • Menfatül MüsliminlereMenfatül Müsliminlere31 dk önce
    Mustafa Yeneroğlu, adam gibi adamsın. AKPde birçoğu bozuldu, çürüdü, koktu, yamuldu, yıkıldı. Sen dikdur Paşam. Menfatül Müslimlere karşı, Allah yar ve yardımcın olsun. Amin.

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