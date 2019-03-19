AK Parti’li vekil annesinin cenaze namazını kendi kıldırdı AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun annesi Güldane Kavuncu vefat etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun annesi Güldane Kavuncu vefat etti. Annesini son yolculuğuna uğurlayan milletvekili Kavuncu, cenaze namazını kendisi kıldırdı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun annesi Güldane Kavuncu (82) için Bayat ilçesine bağlı Saray Saray köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, eski AK Parti AK Parti Çorum milletvekili Murat Yıldırım, eski Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Güldane Kavuncu’nun cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

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