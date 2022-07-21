AK Partili Usta’da çiftçilere destek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, “Tarımsal üretimin tüm aşamalarında çiftçilerimizin yanındayız” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, çiftçilere yönelik hazırlanan uyarı sistemine ilişkin değerlendirmede bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, “Tarımsal üretimin tüm aşamalarında çiftçilerimizin yanındayız! Konya’mızda 22 İlçemizde, 27 Tahmini Uyarı Sistemiyle çiftçilerimiz hastalık, zarar ve riskler hakkında SMS ve sosyal medya üzerinden uyarılıyor. Uyarmak Bizden Tedbir almak Sizden” ifadelerini kullandı.