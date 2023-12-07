AK Partili Uslu Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'ye maliyetini açıkladı!

Uslu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan asrın felaketine ilişkin bilgiler paylaştı.

"Göç, pandemi, savaşlar, iklim değişiklikleri gibi küresel konulara ek olarak; yüzyılın afeti olarak kayıtlara geçen 6 Şubat depremlerinin yıkımları, küresel ekonomik daralmanın etkileri ile mücadele eden ülkemiz için ciddi anlamda ek maliyetler oluşturmuştur." diyen Uslu, "6 Şubat depremlerinin toplam ekonomik maliyeti yaklaşık 120 milyar dolar (3.5 trilyon TL) olarak belirlendi." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tüm olumsuzluklara karşın güçlü durduğunu belirten Atay Uslu, şöyle devam etti:

Ülkemiz ekonomisi bir yandan bin yılın felaketi denebilecek deprem yaşadığımız diğer yandan dünyada ciddi kırılganlıklar ve krizler yaşanan bu süreçte ciddi bir dayanıklılık gösterdi. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz hamlelerle, aldığımız tedbirlerle ekonomiyi büyüten adımlarla kırılmaların vatandaşlarımıza etkisini minimize ettik.

ÖNE ÇIKAN VİDEO