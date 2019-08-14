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Ak Partili Türkoğlu: Suriyeli kardeşlerimiz güvenlik sağlandıkça geri dönecek

Yeniakit.com.tr'ye konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, "Suriyeli misafirlerimiz ülkelerinde huzur ortamı oluştukça dönmeye devam edecek." dedi ve ekledi: "Bunu kimsenin siyaset malzemesi yapmaya hakkı yok."

14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:27
Ak Partili Türkoğlu: Suriyeli kardeşlerimiz güvenlik sağlandıkça geri dönecek

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

"Ülke genelinde üç milyon altı yüz bine yakın Suriyeli misafirimiz var." diyen Türkoğlu, "Savaşın tehditlerinin ortadan kalktığı, güvenliğin sağlandığı bölgelere Suriyeli kardeşlerimiz geri dönecek. Yalnız Suriyeli vatandaşların bir kısmının Türkiye'de kalacağı kanaatine de sahibiz. Çünkü ülkemizde iş güç sahibi olanlar, burayı yurt yuva edinenler var." ifadelerini kullandı.

'Biz şanlı tarihimize yakışanı yaptık'

Suriyelilere kucak açarak şanlı tarihimize yakışanı yaptığımızı vurgulayan Türkoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Devletimiz bugüne kadar tarihine ve büyüklüğüne yakışanı yaptı. Kucağında bebeği ile bizden aman isteyenlere kucak açtık. Bu bizim insanlık görevimizdi. Aman isteyenlere kapı açmak bizim inancımızın da önemli bir gereği. Bundan sonraki politikalarımız da bu yönde olacak. Suriye'de huzur ve güvenlik sağlandıkça misafirlerimiz geri dönmeye devam edecek. Zaten kendileri de ülkelerinde huzur ortamı oluştuğundan bunu fark ediyorlar ve vatanlarına dönmek istiyorlar."

'Türkiye mazlumların güvenli limanıdır'

İnsanlığın ortak değerleri olduğunu hatırlatan Türkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Zora düşenlere kapı açmak büyük devlet olmanın bir sırrıdır. Çalıya bir kuş sindiğinde onu ya taşla vurur öldürür ya da muhafaza edersiniz. Türk Milleti devlet hayatı boyunca hep muhafaza eden olmuştur. Bunu siyaset malzemesi yapmaya kimsenin hakkı yok. Konu sadece Suriyeliler meselesi de değil. Biz İslam Coğrafyası'nın tüm mazlumlarının sığınabildiği güvenli bir limanız."

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:27
  1. Ankara
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