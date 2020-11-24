  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti'li Taşkın, Öğretmenler Günü'nü kutladı
Aktüel

AK Parti'li Taşkın, Öğretmenler Günü'nü kutladı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:43:51 -
AK Parti'li Taşkın, Öğretmenler Günü'nü kutladı

TBMM (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı hızla değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlerini özümsemiş, açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 24 Kasım'ın millet mekteplerinin açıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği bir gün olduğunu belirterek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Görevi başında şehit olmuş, vefat etmiş tüm öğretmenlere rahmet, emekli öğretmenlere de uzun ömür temennisinde bulunan Taşkın, "Her millet, eğitime verdiği değer ölçüsünde gelişir. Eğitime yapılan yatırımın ülkemizin ve milletimizin geleceğine yapılan yatırım olduğunun bilincinde olan AK Parti, iktidara geldiği ilk günden beri en fazla yatırımı eğitime yapmaktadır." diye konuştu.

Geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye'sinin inşasında rol alacak gençlerin ve çocukların öğretmenlerin ellerinde şekilleneceğini vurgulayan Taşkın, ülkeyi 2023 hedeflerine taşıyacak gücün tarihini bilen, medeniyet değerlerini özümsemiş, dinamik, açık fikirli, üretken, bilgi ve sorumluluk sahibi nesiller olduğunu kaydetti. Taşkın, şunları söyledi:

"Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı hızla değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlerini özümsemiş, açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak öğretmenlerimizi her açıdan güçlendirmeye, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya, huzur ve refah içinde yaşamalarına büyük önem veriyoruz.

İçinden geçtiğimiz Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye, yüz yüze ve uzaktan eğitim öğretim faaliyetlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri içinde yer almaktadır. Bu salgın döneminde her türlü fedakarlığı gösteren ve göstermeye devam eden öğretmenlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Öğretmen bir babanın oğlu ve öğretmen eşiyim. Öğretmenlik mesleğinin nasıl bir özveriyle icra edildiğini yakından bilen birisi olarak tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Çeviköz yalnız değil!
Siyaset

CHP'li Çeviköz yalnız değil! "Tek çare Amerikan yönetimi"

CHP'li Ünal Çeviköz'ün bu sözleri tepki toplarken CHP'deki mandacılık aşkını bir kez daha gün yüzüne çıkarmış oldu.

ABD'li uzmandan Türkiye'ye övgü üstüne övgü: Savaşı kazandılar
Dünya

ABD'li uzmandan Türkiye'ye övgü üstüne övgü: Savaşı kazandılar

ABD'li uzman Jason Pack, Libya'daki savaşın havadaki boyutunun stratejik olarak tamamen yabancılarca yürütüldüğünü ancak savaşı Türkiye'nin ..
Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Acele edin
Siyaset

Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Acele edin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına şiddet olaylarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay