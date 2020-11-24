AK Parti'li Taşkın, Öğretmenler Günü'nü kutladı

TBMM (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı hızla değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlerini özümsemiş, açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 24 Kasım'ın millet mekteplerinin açıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği bir gün olduğunu belirterek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Görevi başında şehit olmuş, vefat etmiş tüm öğretmenlere rahmet, emekli öğretmenlere de uzun ömür temennisinde bulunan Taşkın, "Her millet, eğitime verdiği değer ölçüsünde gelişir. Eğitime yapılan yatırımın ülkemizin ve milletimizin geleceğine yapılan yatırım olduğunun bilincinde olan AK Parti, iktidara geldiği ilk günden beri en fazla yatırımı eğitime yapmaktadır." diye konuştu.

Geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye'sinin inşasında rol alacak gençlerin ve çocukların öğretmenlerin ellerinde şekilleneceğini vurgulayan Taşkın, ülkeyi 2023 hedeflerine taşıyacak gücün tarihini bilen, medeniyet değerlerini özümsemiş, dinamik, açık fikirli, üretken, bilgi ve sorumluluk sahibi nesiller olduğunu kaydetti. Taşkın, şunları söyledi:

"Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı hızla değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlerini özümsemiş, açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak öğretmenlerimizi her açıdan güçlendirmeye, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya, huzur ve refah içinde yaşamalarına büyük önem veriyoruz.

İçinden geçtiğimiz Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye, yüz yüze ve uzaktan eğitim öğretim faaliyetlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri içinde yer almaktadır. Bu salgın döneminde her türlü fedakarlığı gösteren ve göstermeye devam eden öğretmenlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Öğretmen bir babanın oğlu ve öğretmen eşiyim. Öğretmenlik mesleğinin nasıl bir özveriyle icra edildiğini yakından bilen birisi olarak tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum."



