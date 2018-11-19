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AK Partili Sofuoğlu hedeflerini açıkladı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'de sporcularla buluştu. Sofuoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Dünya çapında sporcular çıkarmaya çalışacağız" dedi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:14
AK Partili Sofuoğlu hedeflerini açıkladı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, "Sporu olması gereken yere getirmek için çalışacağız'' dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'de sporcularla birlikte projeleri açıkladı. Sofuoğlu, Türkiye'de herkesin Spor Bakanlığından destek beklediğini belirterek, spordaki en büyük sorunlarını çözmek istediğini de vurguladı.

'Türkiye'de spor olması gereken yerde değil'

AK Parti'li Sofuoğlu, Moto 3 Dünya Şampiyonası'ndaki ilk yarışında birinci olan Can Öncü'nün tebrik ettiğini söylerken, "Biz projeleri yaparken profesyonel biner desteğe ihtiyacım var. Meclis'in dışında da yapacağımız çalışmalar çok önemliydi. Özellikle Güneydoğu ile alakalı proje geliştirdik. Güneydoğu'da yapabildiğim sürece her hafta bir ile gidip, özellikle genç çocukların ilgisini çekip, onların spora teşvik edebilmek amacıyla çocuklara motosiklet kullandıralım hem de çocuklarla birlikte motor kullanalım diyorum. Kısa zamanda desteklerin çoğalması beni mutlu ediyor. Ben inanıyorum ki, Türkiye'de spor olması gereken yerde değil. Sporu olması gereken yere getirmek için çalışacağız'' diye konuştu.

'Dünya çapında sporcular çıkmasına çalışacağız'

Avrupa Ralli Şampiyonu Yağız Avcı, başarılı olacağına inandığını kaydederek, "Dünya çapında sporcular çıkmasına çalışacağız. Başka markaların ana akım sporlar dışında destek vermesi gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 17:14
  1. Sakarya
  2. Kenan Sofuoğlu

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  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer50 dk önce
    Aslan..parçası..
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