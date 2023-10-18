AK Partili Sezen: Hitler'i bir kez daha rahmetle anıyorum
İsrail'in Gazze'de hastaneye yönelik kanlı saldırısına tepki gösteren Samsun Atakum Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Sezen, 'Tarihte herkes ırkçı diye Hitler'e kızar. Ama Hitler'in bir sözü vardır. 'Öldürmediğim her Yahudi için bana lanet okuyacaksınız" demiş bir insan ve doğru. Hitler'i bir kez daha rahmetle anıyorum. Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır.' açıklamasında bulundu.
Samsun Atakum Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Sezen, Gazze'de hastaneyi vuran İsrail'e tepki gösterirken, Adolf Hitler'e rahmet okudu. AK Partili Sezen, "Tarihte herkes ırkçı diye Hitler'e kızar. Ama Hitler'in bir sözü vardır. 'Öldürmediğim her Yahudi için bana lanet okuyacaksınız" demiş bir insan ve doğru. Hitler'i bir kez daha rahmetle anıyorum. Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.
Hastane saldırısında 473 kişi can verdi
Gazze Şeridi'ni abluka altına alan İsrail, l-Ehli Baptist Hastanesi'ne savaş uçaklarıyla saldırdı. Füze saldırısında 473 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda sivil yaralandı.
AK Partili Meclis üyesinden sert sözler
İsrail'in katliamına dünyadan tepki yağarken, Samsun Atakum Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Sezen, tartışma yaratacak ifadeler kullandı. İsrail'e tepki gösteren Sezen, Adolf Hitler'e rahmet okudu.
"Hitler'i bir kez daha rahmetle anıyorum"
AK Partili Süleyman Sezen, belediye meclisinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Tarihte herkes ırkçı diye Hitler'e kızar. Ama Hitler'in bir sözü vardır. 'Öldürmediğim her Yahudi için bana lanet okuyacaksınız" demiş bir insan ve doğru. Bugün dünyayı karıştıran Siyonist İsrail, her taşın, her kötülüğün altından çıkan insanlar için Hitler'i bir kez daha rahmetle anıyorum. Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır."
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