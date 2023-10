AK Partili Sezen: Hitler'i bir kez daha rahmetle anıyorum

Samsun Atakum Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Sezen, Gazze'de hastaneyi vuran İsrail'e tepki gösterirken, Adolf Hitler'e rahmet okudu. AK Partili Sezen, "Tarihte herkes ırkçı diye Hitler'e kızar. Ama Hitler'in bir sözü vardır. 'Öldürmediğim her Yahudi için bana lanet okuyacaksınız" demiş bir insan ve doğru. Hitler'i bir kez daha rahmetle anıyorum. Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

Hastane saldırısında 473 kişi can verdi

Gazze Şeridi'ni abluka altına alan İsrail, l-Ehli Baptist Hastanesi'ne savaş uçaklarıyla saldırdı. Füze saldırısında 473 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda sivil yaralandı.

AK Partili Meclis üyesinden sert sözler

İsrail'in katliamına dünyadan tepki yağarken, Samsun Atakum Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Sezen, tartışma yaratacak ifadeler kullandı. İsrail'e tepki gösteren Sezen, Adolf Hitler'e rahmet okudu.

"Hitler'i bir kez daha rahmetle anıyorum"

AK Partili Süleyman Sezen, belediye meclisinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Tarihte herkes ırkçı diye Hitler'e kızar. Ama Hitler'in bir sözü vardır. 'Öldürmediğim her Yahudi için bana lanet okuyacaksınız" demiş bir insan ve doğru. Bugün dünyayı karıştıran Siyonist İsrail, her taşın, her kötülüğün altından çıkan insanlar için Hitler'i bir kez daha rahmetle anıyorum. Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır."