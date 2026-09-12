AK Parti'li Şen'den Bingöl'de Terörsüz Türkiye açıklaması: "Allah'ın izniyle de başardık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Bingöl'de katıldığı programda Terörsüz Türkiye sürecini "Son zamanlardaki en büyük mesaimizi harcadığımız, gururla harcadığımız bir iş oldu ve Allah'ın izniyle de başardık" sözleriyle değerlendirdi.

AK Parti Bingöl İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Şen'in yanı sıra AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Konuşmasında yeni anayasa çalışmalarına da değinen Şen, Meclis'in yeni dönemde bu konudaki çalışmalarını hızlandıracağını belirtti.

Terörsüz Türkiye sürecinin son dönemde üzerinde en fazla çalıştıkları konulardan biri olduğunu ifade eden Şen, "Teröre karşı mücadele vermiş, çocuklarını şehit vermiş bir milletin nasıl bir yol izlediği ortada" dedi.

"Tabii ki silah bırakacak. Tabii ki terör bitecek"

Terörün sona ermesine ilişkin Şen, şu ifadeleri kullandı: "Terörist, 'Ben artık asker vurmayacağım, polis vurmayacağım, öğretmen vurmayacağım, hastaneye ateş etmeyeceğim, ambulans vurmayacağım, barajlara sabotaj düzenlemeyeceğim, yollara tuzaklama yapmayacağım' diyorsa, buna 'devam et' mi diyeceğiz? Tabii ki silah bırakacak. Tabii ki terör bitecek."

"Bütün annelerin gözyaşları aynıdır"

Sürecin insani boyutuna da değinen Şen, farklı kentlerde evlatlarını kaybeden annelerin aynı acıyı yaşadığını anlattı: "Hakkari'de bir anne oğlunun mezarı başında dua ediyor, Trabzon'da bir başka anne oğlunun mezarı başında oğluna dua ediyor. Bir kulak veriyorsunuz, ikisi de fatiha-ı şerif okuyor. Bir kulak veriyorsunuz, ikisi de ihlas suresi okuyor. Burada bir terslik yok mu? Burada bir terslik var. Birileri bizi fena oyuna getirmiş."

Bir annenin kendisine söylediklerini de aktaran Şen, şöyle devam etti: "Bir anne bana 'Bir oğlum dağda, bir oğlum askerde. Bu işi bitirin. Bir oğlum öbür oğlumu vuracak diye hiçbir gece uyuyamıyorum' diyor. Arkadaşlar unutmayın oğlu kim olursa olsun anneler annedir ve bütün annelerin gözyaşları aynıdır. Bunu unutmayın."

Program, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.