0553 313 94 23

AK Partili Özhaseki: “Ne yavaşı, şehirler uçuyor”

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, “‘Yavaş yavaş’ diye bir slogan tutturmuşlar.

07 Mart 2019 Perşembe 17:26
AK Partili Özhaseki: “Ne yavaşı, şehirler uçuyor”

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, “‘Yavaş yavaş’ diye bir slogan tutturmuşlar. Ne yavaş, yavaşı, şehirler uçuyor artık. Yapacağımız işleri hızlı hızlı yapmalıyız” dedi.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankaralı Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) üyeleriyle bir araya geldi. ANGİAD üyeleriyle buluşmasında Ankara’da bir kültür yolu inşa edeceğini söyleyen Özhaseki, Ankara Kalesi’nden Atakule’ye uzanan yol üzerinde Ankaralıların bilmediği ne cevherler olduğundan bahsetti. Özhaseki, “Ankara’da Cumhuriyet döneminin en güzel 29 eseri var ama bundan Ankaralı kardeşlerimin haberi yok. Mustafa Kemal Atatürk zamanında projeleri çizilmiş, mimarlara özel olarak hazırlatılmış 29 tane en güzel kamu binasından kimsenin haberi yok. Bunlar Türkiye’nin en güzel kamu binaları. 72 tane müze var. 8 tane tarihi mescit ve hanlar hamamlar var. Ama bunlar turizme kazandırılmadığı için Ankaralının da bundan haberi yok, Ankara’ya gelen turistlerin de. Rastgele göz boyamayla iş yapamaz belediye başkanları. Projelerimizi hayata geçirme olanağı bulduğumuzda Ankara başka bir kent olacak. Ankara, iller arasında başkent olacak. Sıradan bir kent olmak, sadece hükümetin olduğu bir kent olarak kalırsa Ankara yazık olur” ifadelerini kullandı.



“Ankara en ilkel kent mi”


Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’a eleştirilerde bulunan Özhaseki şunları kaydetti:


“Rakibimin şahsıyla ilgili diyecek hiçbir şeyim yok benim. Allah işlerini rast getirsin. Özel yaşamları beni hiç ilgilendirmez. Ama Ankara için üzüldüğüm bir noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Anadolu’nun en ücra köşesinde belediye başkanlığına aday olanlar oturup bir kitap hazırlıyor, altına da imzasını atıyorlar. Bu kitapta diyorlar ki; ben 5 sene içerisinde bunları yapacağım inşallah. En ücra köşedeki 3 bin, 5 bin nüfuslu adaylar bunu yapıyorlar. Doğru bir şey bu elbette. Seçmenler, önce projelere bakacak, sonra adaylara bakacak. Bu aday bu işi gerçekleştirebilir mi gerçekleştiremez mi? Seçimlere giderken yarış böyle olmalı. Ankaramıza geldiğimizde ise ben daha şu anda bizim gibi oturup emek vererek kitapçık bastıran bir Allah’ın kulunu görmedim. Ankara en ilkel kent mi, Ankara en geri kent mi? Bu kadar akıllı insanın, üniversitenin, bürokratın olduğu kentte projeler niye yarışmaz hala anlamış değilim. ‘Yavaş yavaş’ diye bir slogan tutturmuşlar. Ne yavaş, yavaşı? Şehirler uçuyor artık. Yapacağımız işleri hızlı hızlı yapmalıyız.”



Özhaseki, doğalgaz temeli attı


Özhaseki, Mamak ilçesi Kutlu Düğün Mahallesi’nde de seçmenlerle buluştu. Burada da bir konuşma yapan Özhaseki, “Siyaset dürüst adam işidir. Çıkıp ne söylüyorsanız yerine getireceksiniz. 5 kere belediyelere aday oldum. Allah’a çok şükür ne söylediysem yerine getirdim. Her dönem sonunda vatandaşıma, şu kağıdı ben bastırdım sizlere de dağıttım mı, dağıttım. Bunları söz verdim mi, verdim. Yapmadığım iş varsa lütfen söyleyin dedim. Elhamdülillah ne söylediysem yerine getirdim. Şimdi de çok sayıda proje açıkladım. Bu projelerin hepsinin de ayağı yere basıyor. Bu projelerde Mamak’ta da ne yapacağımız belli, Sincan’da da, Keçiören’de de. Bunların hepsini yazdık ve bunların hepsini yapmaya gücümüz yeter. Sizler de bize hizmet edin diyorsanız bize destek olun. Sandıktan çıkmadan başkanlık olmuyor, orası da sizin elinizde. Eğer 31 Mart akşamı görev başına gelirsek, o zaman vebal sizden gidiyor. O tarihten sonra vebal bizim omuzlarımızda. Gece gündüz demez çalışırız. Doğalgazımız da Kutlu Düğün Mahallesi’ne hayırlı olur inşallah” şeklinde konuştu.


Konuşmasının ardından Özhaseki, Kutlu Düğün Mahallesi’ne verilecek doğalgaz hizmeti için kaynak makinesini alarak, temel atma töreninde kaynak yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:26
  1. doğa
  2. kitap
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boğaz'da panik! Kıyı Emniyeti harekete geçti
    1. Boğaz'da panik! Kıyı Emniyeti harekete..
    2. Baltalı cinayete 11 yıl hapis
    3. AFAD, Kahramanmaraş’ta 11 bin 850..
    4. Kadıköy belediyesi otopark ücretleri..
    5. Fidanlar ve kovanlar Yunusemre’den
    6. Muş'ta PKK operasyonu: 2'si muhtar..
    7. MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz:..
    8. Tunceli’de "Minik 112 ve Yaşama Yol..
    9. Başkan Altay: “Mazlum milletleri..
    10. Bingöl’de çeşitli suçlardan yakalan 27..
    11. Aydemir’den Regaip Kandili Mesajı
    12. Kadınlar bir araya geldi
    13. Çorum’da çok sayıda silah ve mühimmat..
    14. İstanbul’da kan donduran cinayetlerde..
    15. Lise öğrencisini öldüren zanlılar..
    16. Osman Haymana Talas esnafıyla buluştu
    17. GAÜN öğrencilerinden "din ve sanat"..
    18. Atiker Konyaspor’da Beşiktaş..
    19. AK Parti Eyyübiye’de Türkiye rekorunu..
    20. Ödül, hediye, çekiliş hakkı kazandınız..
    21. Prof. Dr. Celal Erbay: Kadınlar..
    22. Bingöl’de "Kadın, Emek ve Adalet"..
    23. Serbest piyasada altın fiyatları
    24. "Güçlü Bursaspor iyi yönetimle olur"
    25. Diyarbakır’da kardeş kavgasında kan..
    26. Kuğulu Vadisinin örnek birproje..
    27. Başsavcılıktan Berna Laçin’in..
    28. SANKO Üniversitesi Karkamış’ta kariyer..
    29. Bafra’da HES toplantısı
    30. Okan Buruk: "Zorlu bir yarış bizi..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı