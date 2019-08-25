AK Partili Özhaseki: "Avrupa ülkeleri terör konusunda ikiyüzlü davranıyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Avrupa ülkeleri terör konusunda ikiyüzlü davranıyor" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Nevşehir’de düzenlenen "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" sona erdi. Toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınarak yerlerine başkan vekili atanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu tür olayların Avrupa’da da yaşandığını ifade eden Özhaseki, Türkiye’yi böyle olaylar sonrasında Avrupa ülkelerinin eleştirmesine tepki gösterdi. Özhaseki, “12 vilayetimizin belediye başkanları ve parti yöneticilerimiz Nevşehir’de bir araya geldi. İlk gün deneyim paylaşımları oldu. İkinci gün mevzuat eğitimleri yapıldı ve belediye başkanlarımızın mutlaka bilmelerini istediğimiz konuları burada işledik. Bugün de bakan yardımcısı arkadaşlarımız ile belediye başkanı arkadaşlarımız karşı karşıya geldiler. Şehirlerimiz talepleri konusunda belediye başkanlarımız yüz yüze bakan yardımcılarımız ile görüşme fırsatı buldular. Ülkemizin doğu ve güneydoğusunda bulunan, terör örgütünün etkili olduğu yerlerdeki üç belediye başkanının görevden alınması ve yerlerine başkan vekillerinin atanması çok tartışılıyor. Bununla ilgili kamuoyunda uzun ve ciddi tartışmalar yapılıyor. Üç belediye başkanı hakkındaki suçlamalar; terör örgütü kurmak, onlara yardım ve yataklık yapmak, üye olmak aynı zamanda suçu ve suçluyu övmek, terör propagandası yapmak ve görevi kötüye kullanmak. Haklarında açılmış toplam 31 soruşturma ve kovuşturma var. Anayasamızın 127. maddesi ve Belediye Yasası’nın 47. maddesi bu konuda çok açık ve net. Belediye başkanlarının görevleri hakkında eğer soruşturma ve kovuşturma yapılıyor ise İçişleri Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde o belediye başkanlarını görevlerinden el çektirir diye net bir tavır ortaya koyuyor. Burada baktığımız zaman şu birkaç ay içerisinde bile bu belediye başkanlarının nerede terörist cenazesi varsa gittiğini, oralarda boy gösterdiğini, terör örgütünün sözde marşı çaldığında ayağa kalkıp hazır duruşta bulunduğunu, ayrıca cadde ve sokaklara isimlerini verdiğini ve ayrıca Kandil’deki katillerin, militanların yakınlarını işe doldurmak için gayret ettiklerini görüyoruz. Birkaç tane olan bile şehir yakının kamuda iş bulmasına, belediyede çalışmasına rıza göstermiyorlar. Öyle kindar bir tutum içerisindekiler ki sadece birkaç tane olan şehit yakının belediye de çalışıp evine ekmek göstermesine izin vermiyorlar. Türk bayraklı ne kadar logo, kimlik varsa bunları da kaldırıyorlar. Sokaklara ve caddelere terör örgütü mensuplarının isimlerini vermeye devam ediyorlar. ve bu konuda propaganda yapmaya devam ediyorlar.Suçta belli suçluda belli anayasanın, kanunun ne söylediği de belli” dedi.

“Avrupa Birliği ikiyüzlü davranıyor”

Özhaseki, Avrupa Birliği ülkelerinin terör konusunda ikiyüzlü davrandığını söyleyerek şunları kaydetti:

“Biraz önce kısaca söyledik ama yine söylemekte fayda var. Avrupa Birliği’nin bu terör örgütü hususundaki tavırlarını tam ikiyüzlü ve çelişkili buluyoruz. Bir tarafta burada eli silahlı katiller sürüsü var ve destek verenler var, bu da çok net bellidir. Ne yazık ki bunlar Avrupa Birliği ülkelerinde cirit atıyorlar. Geçtiğimiz seçim öncesinde bizim seçilmiş belediye başkanlarımızı, milletvekillerimizi ve bakanlarımızın bile konuşmalarına rıza göstermediler. Orada vatandaşlarımızla bakanlarımızın buluşmasına mani olan Avrupa Birliği ülkeleri üzülerek söylüyorum ki terör örgütü üyelerine kucak açıyorlar, destek vermeye devam ediyorlar. Kendi ülkelerinde böyle bir durum olduğunda başkanlara görevden el çektiriyorlar, onlarca örneği de var. Ama bizde olduğu zaman bütün bu kötülüklerin fikir özgürlüğü kapsamında görülmesini istiyorlar. Bu da ikiyüzlülüktür, çelişkilidir.”

Özhaseki’nin düzenlediği basın toplantısında AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da yer aldı.