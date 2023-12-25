AK Parti'li Özcan’dan Yavaş’a 'terör' tepkisi!

“Milliyetçi Hareket Partisi’ni CHP’lileştiriyorsunuz” diyerek Devlet Bahçeli’yi eleştiren ve ardından istifa ederek CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş’ın gerçek yüzü ortaya çıktı.

Genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabilmek için PKK’nın siyasi uzantısı olan partiye göz kırpan Yavaş, yerel seçimlere 4 ay kala milliyetçi kimliğine büründü. Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videoda Yavaş’ın, İHA/SİHA’lardan duyduğu rahatsızlık ve katıldığı bir programda eli kanlı katil APO’ya “Bey” diye hitap ettiği, ayrıca CHP’nin kongresinde de Selahattin Demirtaş’a selam söyleyenleri ayakta alkışladığı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken Yavaş’ın, şehit düşen 12 vatan evladını da siyasi malzeme haline getirdiği görüldü. Yavaş Ankara’nın işlek caddelerinde bulunan reklam panoları ve billboardlara “Şehitler ölmez vatan bölünmez” yazılı görselleri astığı görüldü.

Yavaş’ın iki yüzlülüğüne AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tepki gösterdi.

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'Ne olduğu belli değil'

Özcan, Yavaş'ın tutarsızlıklarını şöyle dile getirdi:

"MHP lideri sayın Devlet Bahçeli beyefendiyi partisini CHP’ye benzetmekle suçlayan sayın Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra tam bir CHP’li gibi davranmaya başladı. Demek ki Yavaş’ın içinde çok büyük bir CHP’lilik varmış. Baktığımız zaman Sayın Yavaş için partisi, davası değil koltuğu daha önemliymiş. Öyle olmasaydı, geçenlerde Deniz Gezmiş’in, Mahir Çayan’ın yıldönümüydü. Bütün CHP’liler tweet atarken o atamadı. Niye atamadı? Çünkü ülkücü taraftarlarını küstürmekten korktu. Ancak genel seçimlerde de HDP’ye şirin görünmek için İHA/SİHA’ları diline dolayıp, TCG Anadolu’ya laf etmişti. Bebek katili APO’ya ‘Bey’ diye hitap etmişti. Yetmemiş Selo’ya selam söyleyenleri dakikalarca ayakta alkışlamıştı.

15 Temmuz programlarına destek vermeyip, kahraman halkın alanlardaki sevinçlerine ortak olmamış üstüne üstlük vatandaşla dalga geçer gibi konserler düzenlemişti. Yavaş’ın ne olduğu belli değil. Şimdi de şehit olan 12 vatan evladımızı kendisine siyasi malzeme yapıp ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atıyor. Geçmişte Bahçeli’ye ağır ithamlarda bulunup, ışığı aldıktan sonra da sanki kökten, babadan CHP’liymiş gibi CHP’lilerden fazla CHP’lilik yapmaya çalışıyor. CHP'li Belediye Başkanı sayın Mansur Yavaş, ne yazık ki bu milletin değil; Selo’ya, Kavala’ya selam gönderenlerin adayı. Allah kimseyi Mansur Yavaş'ın düştüğü duruma düşürmesin. Kıblesi belli olmayan siyasetiyle en sonunda DEM Parti'ye geçerse şaşırmayız."