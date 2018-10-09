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AK Partili Özcan'dan Kaşıkçı açıklaması!

Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, "Halen iyi niyetli beklentimizi sürdürüyoruz, umarız nahoş bir durumla karşılaşmayız." dedi.

09 Ekim 2018 Salı 14:07
AK Partili Özcan'dan Kaşıkçı açıklaması!

Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, yaptığı açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili savcılığın ve güvenlik birimlerinin çok yönlü çalıştığını, konuyu sıkı takip ettiğini bildirdi.

Konuyu kendilerinin de yakından takip etmeye devam edeceklerini vurgulayan Özcan, söz konusu olayı uluslararası hukuk, Türkiye Cumhuriyeti hukuku ve insani değer boyutunu göz önüne alarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

Özcan, Kaşıkçı olayının gerilime neden olmadan çözülmesinden yana olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Halen iyi niyetli beklentimizi sürdürüyoruz, umarız nahoş bir durumla karşılaşmayız. Dünyada ve Türkiye'de özgürlüklerin takipçisi olanlar, hür iradeden bahsedenler bu konuyu sıkı takip ediyor. Biz de bu işin peşini bırakmayarak takip ediyoruz. Türkiye bu konuda üzerine düşeni hassasiyetle yerine getiriyor, ilgili birimlerimiz gereğini yapıyor. Konuyla ilgili hassasiyetimiz net bir şekilde ortadadır. Gelişmeleri Türkiye olarak dünya ile paylaşacağız. Büyükelçiliğe giriş çıkışlar en ince ayrıntısına kadar inceleniyor, analiz ediliyor. Bunların kontrolünü başta Dışişleri Bakanlığımız ekipleri olmak üzere diğer ilgili bakanlık ekiplerimiz çalışıyor. Kısa sürede sonuç almak istiyoruz."

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı, geçen salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 14:07
  1. İstanbul
  2. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan
  3. Cemal Kaşıkçı

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