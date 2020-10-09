  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti'li Özcan'dan Ankara'ya otobüs alımıyla ilgili talebin bekletildiği iddiasına ilişkin açıklama:
Aktüel

AK Parti'li Özcan'dan Ankara'ya otobüs alımıyla ilgili talebin bekletildiği iddiasına ilişkin açıklama:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yapılan görüşmelerde yerli üretim araç ve yerli kaynak kullanımı yollarının denenmesi gündeme gelmiştir. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Berat Albayrak tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesine her türlü gerekli desteğin verileceği ifade edilmiştir" - "Yapıcı tutum ve destek vurgusuna rağmen, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yabancı kaynak borçlanma ve yabancı araç alımında ısrar etmesi, bunun da üzerini 'Talebimiz bekliyor' gibi gerçeklerden uzak ifadelerle örtmeye çalışması siyasi etik ile bağdaşmamaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 12:11:47 -
AK Parti'li Özcan'dan Ankara'ya otobüs alımıyla ilgili talebin bekletildiği iddiasına ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'ya otobüs alımıyla ilgili talebin Hazine ve Maliye Bakanlığında bekletildiği iddiasına ilişkin, "Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yabancı kaynak borçlanma ve yabancı araç alımında ısrar etmesi, bunun da üzerini 'Talebimiz bekliyor' gibi gerçeklerden uzak ifadelerle örtmeye çalışması siyasi etik ile bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın büyükşehire otobüs alımıyla ilgili talebin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bekletildiği yönündeki sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine taşıdığı borçlanma konusuna, AK Parti Grubu tarafından onay verildiğini hatırlatan Özcan, şöyle devam etti:

"Borçlanmanın onay mercii olan Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yapılan görüşmelerde yerli üretim araç ve yerli kaynak kullanımı yollarının denenmesi gündeme gelmiştir. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Berat Albayrak tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesine her türlü gerekli desteğin verileceği ifade edilmiştir."

Özcan, görüşmelerde dış borçlanmanın yabancı araç kullanmayı da beraberinde getireceğinin hatırlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yapıcı tutum ve destek vurgusuna rağmen, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yabancı kaynak borçlanma ve yabancı araç alımında ısrar etmesi, bunun da üzerini 'Talebimiz bekliyor' gibi gerçeklerden uzak ifadelerle örtmeye çalışması siyasi etik ile bağdaşmamaktadır. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını açıkça bilmelerine rağmen sergiledikleri bu tutum, CHP'nin çözümsüzlük siyasetinin ABB yönetimine sirayet ettiğini ortaya koymuştur."



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Levent Gültekin 'linç yedim' diyerek ağlıyor
Gündem

Levent Gültekin 'linç yedim' diyerek ağlıyor

CHP'nin kanalı Halk TV'nin müdavimi sözde gazeteci Levent Gültekin, skandal Azerbaycan sözleri sonrası sosyal medyadan büyük tepki gelince a..
Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkan açıklama
Dünya

Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkan açıklama

Rusya'nın Ermenistan'ı koruma yükümlülüğü olduğunu açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmanın Ermenistan topraklarında yaşanm..
Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek
Dünya

Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar sürerken Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek geldi.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cöm..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay