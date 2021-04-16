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Siyaset AK Partili Osman Nuri Kabaktepe'den İBB'ye zor soru: 121 milyar lira nerede?
Siyaset

AK Partili Osman Nuri Kabaktepe'den İBB'ye zor soru: 121 milyar lira nerede?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB yönetimine belediye bütçesini, merkezi hükümetten gelen bütçeyi ve borçlanma ile alınan kaynakları nerede harcadıklarını sordu.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 14:06:00 -
AK Partili Osman Nuri Kabaktepe'den İBB'ye zor soru: 121 milyar lira nerede?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine belediye bütçesini, merkezi hükümetten gelen bütçeyi ve borçlanma ile alınan kaynakları nerede harcadıklarını sorarak "Bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?" dedi.

"Kaynaklar nerelere harcandı"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2 yıla yaklaşan görev sürecinde İBB yönetiminin projelendirilip hayata geçirdiği tek bir eserin dahi olmadığına dikkat çekti. Bu güne kadar AK Parti döneminde yapılmış projelerin yeniden açılışını yapmaktan ve büyük ölçüde tamamlanan hizmetlerin kurdelesini kesmekten öte bir faaliyetin olmadığını vurgulayan Kabaktepe, belediye kaynaklarının nerelere harcandığının merak konusu olduğuna vurgu yaptı.

İBB yönetiminin bugüne kadar eline geçen kaynakları nerelerde harcadığını soran Kabaktepe, 2 yıla yaklaşan görev sürecinde projelendirilip hayata geçirilen 1 tane eserin dahi bulunmadığını belirtti.

'İBB'nin kaynakları reklam filmlerine mi yatırıldı' diyen Kabaktepe, "İBB'nin iştirakleri dahil toplam bütçesi 75.5 milyar TL. Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL. İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. Peki, bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?" şeklinde soru yöneltti.

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