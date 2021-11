AK Partili Ömer Çelik'ten iğrenç dizilere tepki

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kullanılan cümlelerden dizi senaryolarına, medya dilinden siyaset diline kadar her alanda kadınları inciten yaklaşımlara karşı farkındalık üretilmesi gerektiğini söyledi.

Ömer Çelik resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kadına dönük şiddetin her türlüsü herkes tarafından lanetlenmelidir. Kadına dönük şiddetle mücadele bir insanlık mücadelesidir ve insanlığın korunması için zorunludur. Bu konuda hiçbir istisna söz konusu olamaz. Medeni toplum düzeni kadına dönük şiddeti mahkum etmeye dayanır… Kadına dönük şiddetin insanlık onuru adına her alanda mahkum edilmesi gerekir. Gündelik hayatın içine gizlenmiş ve şiddeti teşvik eden ipuçları, söylemler ve pratikler büyük şiddet olaylarının zeminini oluşturuyor. Bunlara karşı hassas olmak şarttır. Kullanılan cümlelerden dizi senaryolarına, medya dilinden siyaset diline kadar her alanda kadınları inciten yaklaşımlara karşı farkındalık üretilmelidir. Kadına şiddetin var olduğu yerde insan onurunun yaşamayacağını bir “hayat dersi” haline getirmek gerekir” ifadelerini kullandı.