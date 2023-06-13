AK Partili o belediye başkanına olay sözler! Melek Mosso’nun orta parmağını da öpseydin keşke

Ahlaksızlığıyla sürekli olarak gündeme gelen, 'özgürlük' adı altında sahnede bacaklarını açıp orta parmak işareti yapan sanatçı müsveddesi Melek Mosso, son olarak AK Partili kadına hakaret eden yaşlı kadını savunan bir paylaşım yapmıştı. Söz konusu paylaşım büyük tepki çekmesine rağmen, AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Mosso’ya konser verdirtmişti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in, Melek Mosso'nun sahnesine fırlayıp elini öpmesi de çok konuşulmuştu.

Tüm bu yaşananlara isyan eden Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, Başkan Yüksel’i “Parmağını da öpseydi keşke! Orta parmağını! 'Parmağın dert görmesin' falan da deseydi” sözleriyle eleştirdi.

Güler, zehir zemberek yazısında özetle şunları kaydetti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Seçim öncesi para verip anket yaptırmış. Cebinden mi vermiş o parayı CHP kasasından mı bilmiyoruz?

'Kutu kolaya mı Erdoğan'a mı oy verirsiniz' diye sordurtmuş.

Yüzde 48'le kutu kola cevabı alınmış.

Utanmaz!

Seçim oldu, Erdoğan'ın karşısına Kılıçdaroğlu çıktı ve kutu kola kadar oy alamadı. Seçimi Erdoğan kazandı. Sonra Kılıçdaroğlu Eren Erdem'i genel başkan yardımcısı yaptı.

CHP'de kimse sesini çıkartmadı.

Seviye bu!

Yine o süreçte 'tuvalet terliği'ni aday yapmaya kalktılar.

Reziller ve dahi ahlaksız!

Bitmedi!

Herkesi yargıladılar, astılar, kestiler!

Ak Parti' ye oy verenleri aşağıladılar.

Sözüm ona sanatçı geçinen tiplerin hakaretlerini, küfürlerini unuttunuz mu?

Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen kadına 'si...git o..s.p..' diye küfreden o ahlaksız 'bayan'ı unuttunuz mu?

Onun gibi giyinip gözüne de bir kilo gözlük takarak 'seçim kombini' pozu verenleri unuttunuz mu?

Seçim kombini öyle mi?

'Ağzına sağlık, az bile söyledin, arkandayız' demek değil de nedir bu kombin?

Melek Mosso da yakıştırmıştı bu kombini kendisine.

Erdoğan'a, Ak Partililere, oy verenlere ettiği küfür ve hakaretleri unuttunuz mu?

Tabii ki unutmadınız!

Ama Tekirdağ Süleymanpaşa'nın Ak Partili Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in umurunda olmadı. Niyeyse üstüne alınmamış?

Haklı tüm tepkilere kulağını tıkadı.

Herkes konserin iptal edildiğini zannederken bir de ne görsün? Melek Mosso sahnede!

Dahası var!

Bay Cüneyt Melek Mosso'nun sahnesine fırlayıp bir de elini öpmesin mi?

Parmağını da öpseydi keşke! Orta parmağını! 'Parmağın dert görmesin' falan da deseydi. Yetinmedi sarıldı, kucakladı.

'Bizimkilere ne güzel küfrettin, hakaret ettin, yaşa varol' demek değil de nedir bu? (…)”