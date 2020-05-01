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Siyaset

AK Partili Naci Bostancı: Muhalefet gündem değiştirmeye çalışıyor

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, muhalefetin 'erken seçim olacak' iddiasına cevap verdi. Bostancı, "Şu anda gündem koronavirüs. Muhalefet gündemde yer olmayınca kendine gündem oluşturmaya çalışıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 08:35:00 - 2020-05-01 08:39:46
AK Partili Naci Bostancı: Muhalefet gündem değiştirmeye çalışıyor

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, erken seçim yapılabileceği iddiasıyla ilgili olarak Sözcü'den Veli Toprak'a açıklamalarda bulundu. "Şu anda gündem koronavirüs. Muhalefet, gündemde yer olmayınca kendine gündem yaratmaya çalışıyor" diyen Bostancı, şöyle devam etti:

"Muhalefetin refleksi olarak görüyorum"

"Halk buna itibar etmez. Uzun yıllardan beri siyaseti gözlüyorum. Muhalefet, her an seçim olacakmış gibi kendi tabanını diri tutmak ve seçim atmosferinin ülkedeki istikrarı gölgeleyeceği anlayışı üzerinden seçimi gündemde tutmak ister. İnsiyaki (içgüdüsel) bir şekilde bunu yapar. Geçmişte de bu böyleydi. Bu konuyu Türkiye'deki muhalefetin refleksi olarak görüyorum."

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Yorumlar

serdar-1.

bay bostancı..sen çarşı pazar dolaşıyormusun?
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