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Gündem AK Partili Metin Külünk'ten dolar açıklaması: Bu olursa 7-8 liraya düşer
Gündem

AK Partili Metin Külünk'ten dolar açıklaması: Bu olursa 7-8 liraya düşer

AK Partili Metin Külünk, katıldığı televizyon programında dolar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 23:10:00 - 2022-10-12 23:32:00

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına geçmesiyle doların ateşi yükseldi.

7 Ekim'de rekor kırdı

Fed'in faizi seri şekilde yükseltmesiyle 18 liranın üzerine çıkan kur, 7 Ekim tarihinde 18,74'le rekor tazeledi. Dolar şu sıralar ise 18,50-18,60 arasında gidip geliyor.

Dolar yükseldikçe fiyatlar artıyor

Türkiye'de kurun yüksek olması, fiyatları da doğrudan etkiliyor. İthal ürünlerin fiyatının dolar üzerinden belirlenmesi nedeniyle fiyatlar otomatik olarak yükseliyor. Özellikle teknoloji ürünleri dolar nedeniyle cep yakıyor.

Külünk'ten dolar çıkışı

AK Partili Metin Külünk, vatandaşın elindeki doları çıkarmasıyla kurun 7-8 liralara düşeceğini söyledi.

"Türkiye'de dolar 7-8 olur"

Külünk dijital yayın yapan Polemik TV'de katıldığı bir programda, "1947'li yıllardan beri, IMF politikalarından beri Türkiye bir dolarizasyon problemi yaşıyor. Bugün Türkiye'de vatandaş mevduat tasarruf aracı olarak kullandığı doları elinden çıkarırsa, Türkiye'de dolar 7-8 liraya düşer." ifadelerini kullandı.

 

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AK Partili Metin Külünk'ten dolar açıklaması: Bu olursa 7-8 liraya düşer
AK Partili Metin Külünk'ten dolar açıklaması: Bu olursa 7-8 liraya düşer

Gündem

AK Partili Metin Külünk'ten dolar açıklaması: Bu olursa 7-8 liraya düşer

AK Partili Metin Külünk'ten dolar açıklaması: Bu olursa 7-8 liraya düşer
AK Partili Metin Külünk'ten dolar açıklaması: Bu olursa 7-8 liraya düşer

Gündem

AK Partili Metin Külünk'ten dolar açıklaması: Bu olursa 7-8 liraya düşer

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