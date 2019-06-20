AK Parti’li Mersinli’den teşkilatlara uyarı

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Millete tepeden bakan, kibirle yaşayan, kul hakkı yiyen, yetimin hakkına göz diken, kibrinden yanına yaklaşılmayanlar kendilerine çeki düzen versinler, yoksa biz gerekli çeki düzeni veririz. Bu davaya en ufak bir leke düşürmeye çalışan kim olursa olsun, şunu bilsin ki dünya ahret iki elimiz yakasında olacaktır" dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, genel bir değerlendirme yaparak teşkilatlara uyarılarda bulundu. AK Parti’nin milletin umudu olduğunu vurgulayan Mersinli, bu çatı altında siyaset yapan, milleti için çalışan herkese kapılarının açık olduğunu, milletin gönlündeki sevgiyle araya giren engelleri bir bir kaldıracağını söyledi. İl Başkanı Mersinli şöylekonuştu: “Hepimizin bildiği üzere bir seçim süreci geçirdik ve bu süreçten alnımızın akıyla çıktık. Şimdi önümüzde 2023 hedefleri var. Bu hedeflere giderken önümüze çıkan engelleri bir bir aşarak, karalama kampanyalarına kulak asmayarak yolumuza bakacağız. Biz milletimizin gücüne inanıyoruz. Milletimizin bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. AK Parti milletimizin umududur. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekmektedir. Gönüllere gireceğiz, kul hakkı yemeyeceğiz, kibirden uzak duracağız. AK Parti’nin çatısı altında siyaset yapan ya da bu uğurda yol koşturan kim varsa bu koşulları şartsız şekilde yerine getirecektir. Aksini iddia edenin ne bu parti de ne de bu yolda yeri yoktur. Biz dün ne dediysek bugün de onun arkasındayız. Söylediğimiz sözlere inanıyor ve şunu bir kez daha tekrar etmek istiyoruz. Millete tepeden bakan, kibirle yaşayan, kul hakkı yiyen, yetimin hakkına göz diken, kibrinden yanına yaklaşılmayanlar kendilerine çeki düzen versinler yoksa biz gerekli çeki düzeni veririz. Onların gereğini biz yaparız. Bu davaya katkı veren herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Ama bu davaya en ufak bile leke düşürmeye çalışan kim olursa olsun, şunu bilsin ki dünya ahret iki elimiz yakasında olacaktır”

AK Parti’nin büyük bir hareketin mensuplarını içerisinde barındıran bir parti olduğunu belirten Mersinli, "Burada vatanını milletini seven, kimsenin namusuna göz dikmeyen, dürüst şekilde hayatını idame ettiren herkese yer vardır. Ama şu iyi bilinmelidir ki kutlu davaya zarar verme, kendi çıkarlarını davanın önüne koyan kimseye de yer yoktur. Bunun için üstüne basa basa yine söylüyorum; milletimizin önünde bizim başımızı öne eğdirecek hareketler içerisinde bulunan, yanlış işlerin altına imzalar atan kim olursa olursa siyaseten üstümüze ne düşüyorsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizler dünya lideri, mazlumların umudu, günde 3 saat uykuyla ayakta duran, bu milletin menfaati doğrultusunda gözünü kırpmadan can verebilecek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın neferleriyiz. Bu doğrultuda hal ve hareketlerimize çeki düzen vermeli davamıza yakışır şekilde çalışmalarımıza devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.