AK Partili Mehmet Metiner, Savcı Kaan Kılıç’a seslendi: FETÖ'cü darbecilere hain, alçak ABD'nin itleri diyorum

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

FETÖ’cü teröristlere “hain” dediği gerekçesiyle Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit’e Ankara’da görevli Savcı Kaan Kılıç’ın talimatıyla ifadeye çağrılması tepkilere neden oldu. Savcı Kaan Kılıç’a en sert tepki ise AK Partili Mehmet Metiner’den geldi.

“Darbecilere ‘hain’ diyen şerefli subayımız hakkında dava açma cüretinde nasıl bulunabiliyor?”

FETÖ kumpasıyla hapis yatan Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, tanık olarak dinlendiği Akıncı Üssü davasında darbeci alçaklara “hain” dediği için ifadeye çağıran Savcı Kaan Kılıç’a tepki gösteren Mehmet Metiner, “Bu ülkenin bir Savcısı nasıl olur da asker kılığındaki FETÖ’cü darbecilere ve teröristlere ‘hain!’ diyen bir şerefli subayımız hakkında dava açma cüretinde bulunabiliyor? Şaşırmamak elde değil. Aynı savcının FETÖ’cü Genelkurmay eski adli müşavirinin suçlamaları üzerinden takibata uğraması da şaşkınlığın ötesinde üzüntü vericidir.” diye konuştu.

“FETÖ’cü hainler, alçaklar, ABD’nin itleri…”

FETÖ ile mücadele konusunda yaşanan bazı aksaklıkları da eleştiren Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“Ne oluyoruz nereye gidiyoruz? Hainlere hain demek ne zamandan beridir suç oluyor? Şayet öyleyse ben binlerce kez hain diyorum o FETÖ’cü darbeciler için. Yetmez alçak diyorum. Çakal diyorum. ABD’nin itleri diyorum. Evet en ağır başka hangi sövgüler varsa hepsini üzerlerine boca ediyorum. Şikayet etsinler o alçak haysiyetsiz uşaklar ve o savcı da hakkımda iddianame düzenlesin! 15 Temmuz’da kefenleriyle meydana çıkan milyonlar aynını diyeceğiz! Böyle dediğimiz için işlem yapacak olanın savcılığından şüphe ederim.”

“Darbecilere hain, alçak, ABD’nin itleri diyorum, Savcı Kaan Kılıç, bana da soruşturma açsın”

FETÖ’cü darbecilere yönelik “Alçak, hain, ABD’nin itleri” dediği için kendisine de soruşturma açılmasını beklediğini ifade eden Mehmet Metiner, “Savcı Kaan Kılıç’ın bana da soruşturma açmasını bekliyorum. Darbecilere hain dediğimiz için hakkımızda işlem yapacak savcının kimin savcısı olduğunu doğrusu çok merak ediyorum.” diye konuştu.

“Bunun bedeli neyse ödenir”

Türkiye’nin FETÖ ile mücadele konusunda başarıya ulaşmak zorunda olduğuna vurgu yapan Mehmet Metiner, tepki içerikli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hala bu ülkede FETÖ’cü hainlerin ‘hukuku’nu savunanlar varsa kusura bakmasınlar bu başka bir şeydir! Bunun hukuki hassasiyetle alakası yoktur. Olamaz. Bu başka bir hesaplaşma ve rövanştır. Bunun bedeli neyse ödenir. Biz böyle dediğimiz için ödemeye hazırız. Böyle dediğimiz için bize hukuk kılıfı içinde bedel ödetmeye kalkışan olursa onlar da hukuk içinde bedel ödemeye hazır olsunlar.”

“Biz 15 Temmuz’da boşuna can vermedik”

15 Temmuz’da 248 şehit 2 bini aşkın gazimizin olduğunu hatırlatan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yok öyle yağma! Biz 15 Temmuz’da boşuna can vermedik. Aziz şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek ve 15 Temmuz’un ruhunu incitecek hiçbir girişim karşısında seyirci kalmayacağımızı herkes bilsin isteriz.”