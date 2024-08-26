AK Partili Mahmut Rıdvan Nazırlı'dan Tuncay Özkan'a çok sert cevap

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı çirkin ifadeler büyük yankı uyandırmıştı.

Özkan, Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak şu ifadelere yer vermişti:

"Seni gidi züppe seni! Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun “gösteriş müptelası” diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni! Erken Seçim istiyoruz. Hodri meydan!"

Tuncay Özkan'ın bu çirkin sözleri sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AK Partili vekilden sert paylaşım

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşımı alıntılayarak olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.

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Nazırlı paylaşımında, "***spu çocuğu" ile "***spunun çocuğu" arasında büyük fark vardır. Birincisinde sıfat kişiye ikincisinde anneye aittir. Bizim düşüncemizde anne kutsaldır. Ancak müptezel Tuncay Özkan'nın dilinden dökülen salyalar ancak "***spu çocuğu"ndan sadır olabilir. Alçak herif." ifadelerine yer verdi.

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