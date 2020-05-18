  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aile yapımıza konan bomba patlamadan...

Kadir gecesi

Günahsız bir kul olmayı hedefleyelim

Bir ayet... Bir hadis...

Hadislerle aile! Ailem için afiyet dilerim
için kalan
Aktüel

AK Parti'li Mahir Ünal'dan "etik kurallar"a yönelik eleştirilere ilişkin açıklama:

"Sosyal medya etik kuralları adı altında 12 madde yayımladık, amaç bir sosyal medya farkındalık çalışması yapmaktı. Bu farkındalık çalışması bir kez daha kadim bir ahlaki sorunu gün yüzüne çıkardı. Bu ahlaki sorun, hiçbir konuda öz eleştiri yapmamak, kendisi ile asla yüzleşmemek ve bir farkındalık çalışması üzerinden bile düşmanı olarak gördüğü gruba nefret kusmak sorunudur"

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:29:43 -
AK Parti'li Mahir Ünal'dan "etik kurallar"a yönelik eleştirilere ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya etik kuralları adı altında yayımladıkları 12 maddeyle farkındalık çalışması yapmayı amaçladıklarını belirterek "Bu farkındalık çalışması bir kez daha kadim bir ahlaki sorunu gün yüzüne çıkardı. Bu ahlaki sorun, hiçbir konuda öz eleştiri yapmamak, kendisi ile asla yüzleşmemek ve bir farkındalık çalışması üzerinden bile düşmanı olarak gördüğü gruba nefret kusmak sorunudur." ifadelerini kullandı.

Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını sürecinde herkes evlere kapanmışken sosyal medyanın daha çok kullanılmaya başlandığını belirtti.

Bu konuda yaptıkları çalışmayı anımsatan Ünal, şunları kaydetti:

"Sosyal medya etik kuralları adı altında 12 madde yayımladık, amaç bir sosyal medya farkındalık çalışması yapmaktı. Her birimiz sosyal medya kullanıcıları olarak bir duralım, düşünelim istedik. Hangi görüşten, düşünceden olursak olalım sosyal medyada davranışlarımıza bir ayna tutalım istedik. Bu kurallara uyacağını taahhüt edenlere hesaplarına yeşil ikon koymalarını söyledik. Bu farkındalık çalışması bir kez daha kadim bir ahlaki sorunu gün yüzüne çıkardı. Bu ahlaki sorun, hiçbir konuda öz eleştiri yapmamak, kendisi ile asla yüzleşmemek ve bir farkındalık çalışması üzerinden bile düşmanı olarak gördüğü gruba nefret kusmak sorunudur."

Etik olmayan veya suç içeren davranışların iki şekilde yaptırım göreceğine işaret eden Ünal, ahlaki sorunun "kınama ve ayıplama", suçun ise "hukuki" yaptırımla karşılaşacağını, suçun kişisel olduğunu vurguladı.

Ünal, ahlaksızlığın, kişisel olan üzerinden o gruba ait olduğunu düşündüğü herkese saldırmak olduğunu belirterek "Bu etik kurallara uymayı taahhüt etmek yerine düşmanlık eden bu zihin yapısına şunu söyleyebilirim, sizin ruhunuzu kaybetmenize neden olmuş nefret ve ön yargı dili zaten sadece sosyal medya değil herhangi bir konudaki 'etik kuralları' anlamanızı imkansız kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsminin geçtiği bir köşe yazısını eleştiren Ünal, "Biz kimsenin özel hayatını merak etmiyoruz bay yazar, yaptığı işle ilgileniyoruz. Biz bir olumsuzlukla karşılaştığımızda hatalı olanın o birey olduğunu düşünüyor ve tepkimizi belirliyoruz. O birey üzerinden bir grubu nefretimizin hedefi haline getirmiyoruz." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı