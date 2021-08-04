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Siyaset AK Partili Kurtulmuş'tan ABD'ye sert göçmen tepkisi
Siyaset

AK Partili Kurtulmuş'tan ABD'ye sert göçmen tepkisi

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ABD'nin Afgan göçmenle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 14:18:00 -
AK Partili Kurtulmuş'tan ABD'ye sert göçmen tepkisi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bütün dünya biliyor ki; Afganistan'da üretilen tüm terör örgütlerinin ana kucağı yabancı güçlerin işgalidir. ABD yönetiminin ülkemizi bir göçmen istasyonu olarak kullanma planını reddediyoruz, kabul edilemez" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin bazı Afganların Türkiye dahil üçüncü ülkeler üzerinden ABD'ye göç başvurusu yapabilecekleri açıklamasına tepki gösterdi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

Afgan göçmenlerin nereye gönderileceğine ilişkin hesap yapan emperyalistler, önce Afganistan’ı onyıllardır süren işgalleriyle ne hale getirdiklerinin hesabını versinler.

Bütün dünya biliyor ki; Afganistan'da üretilen tüm terör örgütlerinin ana kucağı yabancı güçlerin işgalidir. ABD yönetiminin ülkemizi bir göçmen istasyonu olarak kullanma planını reddediyoruz, kabul edilemez.

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