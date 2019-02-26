Ak Parti’li Külünk’ten ev ziyaretleri

AK Parti İstanbul Eski Milletvekili Metin Külünk, Hakkari kent merkezinde ev ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti İstanbul Eski Milletvekili Metin Külünk, Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, iş insanı Yılmaz Azizoğlu ve beraberindekiler, Hakkari’nin değişik mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulundular. Karşıyaka Mahallesi sakinlerinden Musa Yalçın’ın evinde kadınlar ve mahalle sakinleri, Dağgöl Mahallesi sakinlerinden Adem Çatal’ın evinde Biban ailesi, Memduh Çallı’nın evinde kadınlar ve mahalle sakinleri, Yeni Mahalle sakinlerinden Sefer Çiftçi’nin evinde kadınlar ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Külünk ve beraberindekiler, yoğun bir ilgili ile karşılandılar.

Başkan Vekili Epcim’in yaptığı hizmetler ve yeni projeleri hakkında bilgi veren Külünk, Hakkari insanının daha güzel hizmetlere ihtiyacı olduğunu söyledi. Huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari’de 2 yıl içinde birçok hizmetin yapıldığını ve halkın da bunu gördüğünü ifade eden Külünk, Epcim’in seçilmesi halinde Hakkari’de inanılmaz değişimlerin yaşanacağını belirtti.

Başkan Vekili Epcim ise, yeni yapılacak olan projeleri hakkında mahalle sakinlerine detaylı bilgiler verdi.

Külünk’ün ayrılmasından sonra Başkan Vekili Epcim ve beraberindekiler, ziyaretlerini sürdürerek Biçer Mahallesi eski Hisaş mevkiinde ikamet eden H. Musa Öztunç ve komşuları, GaziMahallesi’nde Arafat Tunç ailesi ve mahalle sakinleri, Meryem Yılmaz’ın ailesi ve kadınlar, Naciye Kurt ve Leyla Taş’ın ailesi ve mahalleli kadınlar ile Kıran Mahallesi sakinlerinden Nazım Işık’ın ailesi ve komşuları ile bir araya geldiler.