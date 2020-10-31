AK Parti'li Karaaslan: "Kongremizde Samsun yeniden tarih yazacaktır"

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapılacak kongremizde Samsun yeniden tarih yazacaktır." dedi.

Karaaslan, yarın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla partisinin Samsun İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nin gerçekleştirileceği 19 Mayıs Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Karaaslan, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilçe kongrelerini tamamlayan ilk illerden Samsun'un il kongresi için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret ederek, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek il kongresinin heyecanını yaşıyoruz. İl kongremizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız, modernizasyon çalışmaları tamamlanan Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı'nın açılışını gerçekleştirecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılı içinde de çeşitli programlar vesilesiyle Samsun'a geldiğini belirten Karaaslan, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 3 kez şehrimize teşrif ederek hemşehrilerimizle kucaklaşan, Samsun'umuza verdiği önemi ve değeri gösteren Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha şehrimizde ağırlayacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Kurulduğu günden bu yana tüm kongrelerini şölen havasında gerçekleştiren AK Parti olarak, 7. Olağan İl Kongremizi Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde kutlu dava yolunda yürüyen teşkilat mensuplarımız ve her zaman en büyük destekçimiz olan hemşehrilerimizle gerçekleştireceğiz.

Her zaman coşkulu ve yoğun katılımın olduğu kongremizi bu yıl Kovid-19 nedeniyle salgın tedbirlerine uygun şekilde yapacağız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek gerçekleştireceğimiz bu buluşmada geleceğe dair heyecanımızı hep birlikte paylaşacağız."

Karaaslan, AK Parti için kongrelerin yenilenme ve tazelenme vesilesi olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl AK Parti ailemize katılan 1 milyon yeni üye ile toplam üye sayısı 11 milyonu geçen büyük bir teşkilat olarak genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle yediden yetmişe birliktelik ruhuyla ortak hedeflerde ve aynı duygularda bir araya geliyoruz. İnandığı yolda yürüyen Samsun teşkilatımız da gayretle sürdürdüğü yeni üye çalışmaları sonunda gücüne güç katmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapılacak kongremizde Samsun yeniden tarih yazacaktır."



