AK Partili Kandemir'den yerel seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den flaş seçim açıklaması geldi.

İşte Kandemir'in açıklamalarından satır başları:

Çok büyük bir organizyon bu. AK Parti büyük kongeleri Anadolu'nun dört bir tarafından koşarak büyük bir heyecanla Ankara'ya geldikleri coşkumuzu paylaştıkları çok büyük bir düğün AK Parti için. Dolayısıyla hem organizasyonel anlamda hem de Türkiye'nin beklentilerine siyasetin beklentilerine cevap vermek anlamında çok önemli bir organizasyon. Bizim için de bir dönüm noktası. Çok büyük bir heyecanla çalışmalarımızı yönetiyoruz ve yürütüyoruz. Olağanüstü de büyük bir ilgi var.

ANA TASLAK HAZIR

Büyük oranda Genel Başkanımız çalışmasını tamamladı ama mutlaka rötuşlar olacak. Dolayısıyla son ana kadar liste hazırlıkları devam edecek. Fakat ana taslağı yani hem il temsili anlamında kadın erkek genç temsili anlamında toplumun her sosyolojisine her meslek grubuna hitap etmesi anlamında çok dinamik güzel bir liste hazırlığını Cumhurbaşkanımız büyük oranda tamamladı.

7 Ekim kongresi bizim için yerel seçimin startı. Yerel seçimler startını vermiş, kendi yol haritasını belirlemiş bir siyasal parti olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz.

"3 DÖNEM KURALINA TAKILANLAR..."

AK Parti'nin genel bir eğilimi var yüzde 30 olarak hep bu rakamları görürüz. Cumhurbaşkanımız bir pozitif ayrımcılıkla kadın sayısını her zaman çok daha yüksek tutar. Yine aynı gayret içerisinde Cumhurbaşkanımız hazırlanıyor. Çok tecrübeli isimler var. AK Parti bir prensipler partisi. 3 dönemi hiç istisnaya uğratmadan bu dönem bir kere daha uyguladık. Dolayısıyla 3 dönem görev yapmış çok tecrübeli isimler var. Mutlaka onlardan değerlendirecekleri olacaktır Cumhurbaşkanımızın.

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YENİ MYK NE ZAMAN BELİRLENECEK?

Bir yandan daha evvel partimizde görev yapmış arkadaşlarımız var, farklı kademelerde görev yapmış arkadaşlarımız var, sivil toplumun içerisinden mutlaka temsil yer alıyor her daim AK Parti listelerinde. Toplumun farklı kesimlerinden yani azınlıklardan farklı kesimlerden insanların yer adlığı bir liste olacak. Yani aslında biz AK Parti listesinde Türkiye'de neyi görüyorsak Türkiye'nin fotoğrafı nasıl bir fotoğrafsa inşallah öyle bir fotoğrafı listelerimizde de göreceğiz..

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ

Genel başkanların kendi arasındaki değerlendirmeden sonra şekillenecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Bahçeli ile değerlendirmelerini yapıyor. Cumhur İttifakı bir anlayış birlikteliği. 15 Temmuz'dan sonra bir araya gelen anlayış siyaseti yapan ittifak.

Diğer ittifaklar gibi Cumhur İttifakı hiçbir zaman pazarlık ittifakı olmadı. Gördük ki hele seçimden sonra ortaya öyle şeyler saçıldı ki aslında Cumhur İttifakı'nın bir bütünü temsil ettiği anlaşıldı.

ANKETLER NE DİYOR?

Şöyle AK Parti her gün sahada çalışan bir parti. Dolayısıyla biz seçimden çıkar çıkmaz çalışmalara başladık. Biz bunu rutinimiz olarak yapıyoruz. Bu yaz bakanlarımız, milletvekillerimiz inanılmaz bir çalışma yaptılar. Bakanlarımız 81 vilayete dağıldılar. Kazandık, dolayısıyla şöyle bir kenara çekilelim hissiyle değil acaba bir eksiğimiz var mı bir yerlerde anlayışıyla çalıştık.

Bizim startımız 7 Ekim, büyük kongre sonrası istişarelerle, anketleri masaya yatırarak yol haritamızı oluşturacağız. Cumhur İttifakı ile müşterek yapmayı arzu ederiz.

ESKİ BAKANLAR ADAY OLABİLİR Mİ?

Kuşkusuz isimler yerel seçimlerde önemli hale geliyor ama biz isimlerden bağımsız olarak bir anlayışı ifade ediyoruz. AK Parti belediyeciliği diye bir marka var Türkiye'de. Kuşkusuz bunu hangi isimlerle yapacağımızı kamuoyu ile paylaşırız. Şu İstanbul'da olanları görüyorsunuz, AK Parti belediyeciliği olsaydı böyle olur muydu? CHP belediyeciliği ile geriye gittiler. Büyüyen bu şehirlerimize her anlamda daha güzel bir belediyecilik anlayışı sunalım istiyoruz.