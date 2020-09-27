AK Parti'li Kandemir'den kongre sürecine ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partinin 7'nci Olağan Kongre süreci çerçevesinde bu hafta sonu gerçekleşenlerle birlikte 738 ilçe kongresinin tamamlandığını bildirdi.

Kandemir, AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongre süreci kapsamında yapılan genel kurullara ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

"Bu hafta sonu gerçekleşenlerle birlikte toplamda 738 kongremizi tamamlamış olduk." bilgisini paylaşan Erkan Kandemir, dün olduğu gibi bugün de kongre sürecini kardeşliği güçlendirmek, aileyi genişletmek ve davaya gönül veren herkesle kucaklaşmak için bir fırsat olarak gördüklerini vurguladı.

Kandemir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kavga, düşmanlık, hırs, fitne fesat bizim partimize yaklaşamaz. Bizim teşkilatımız kardeşlik dilini konuşur. Bu davayı omuzlayan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a layık bir teşkilat olmak için makamları, mevkileri emanet görür, 'ben' değil 'biz' diyerek partisinin bayrağını taşır."

